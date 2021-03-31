Пила 9: дивіться моторошний трейлер нової частини фільму

Компанія Lionsgate Films випустила трейлер дев'ятої частини "Пили". Ролик можна подивитися на ютуб-каналі. Прем'єра картини "Пила: Спіраль" запланована на 14 травня. А поки рекомендуємо глянути моторошний трейлер на Радіо МАКСИМУМ!

Новий фільм, трейлер якого ми рекомендуємо переглянути, розповість про детектива Єзекіїля Бенкса, який розслідує серію вбивств. Чоловік припускає, що їх здійснює наслідувач покійного маніяка.

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Кріс Рок виконає головну роль. Батька детектива зіграє Семюел Л. Джексон, напарника-новачка – Макс Мінгелла.

Пила: Спіраль, дивіться моторошний трейлер 9-ї частини фільму:

Режисером картини став Даррен Лінн Босман. Марк Бург і Орен Кулс стали продюсерами фільму. Авторами сценарію стали Джош Столберг і Піт Голдфінгер. Історія фільму заснована на історії, придуманій Крісом Роком.

Нагадаємо, раніше Гай Річі представив трейлер фільму "Гнів людський". Головну роль у картині зіграє Джейсон Стетхем. Стрічка вийде в Україні 22 квітня. Зауважимо, що це перша за 15 років робота режисера та Джейсона Стетхема після стрічки "Карти, гроші, два стволи", "Великий куш" і "Револьвер".

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