Гнів людський: дивіться трейлер нового фільму Гая Річі з Джейсоном Стетхемом

У мережі з'явився трейлер фільму Гая Річі "Гнів людський". Над картиною працюють MGM і Miramax. Головну роль у ній зіграв Джейсон Стетхем. Дивіться трейлер фільму на Радіо МАКСИМУМ!

Відео виклали на ютуб-каналі компанії. Фільм "Гнів людський" вийде в Україні 22 квітня. Зауважимо, що це перша за 15 років робота режисера та Джейсона Стетхема після стрічки "Карти, гроші, два стволи", "Великий куш" і "Револьвер".

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"Гнів людський" – продовження фільму "Інкасатор" 2004 року. Джейсон Стетхем зіграє роль Ейча. Герой впроваджений в інкасаторську компанію для того, щоб вийти на учасників багатомільйонних пограбувань.

"У цій заплутаній грі у кожного своя роль, але під підозрою виявляються всі. Винних же обов'язково спіткає гнів людський", – йдеться у синопсисі фільму.

Гнів людський, дивіться онлайн трейлер фільма Гая Річі:

Нагадаємо, раніше Гай Річі заявив, що зйомки нового фільму з Джейсоном Стетхемом закінчені. Про це режисер написав у твітері, опублікувавши відео, в якому показав роботу Джейсона Стетхема на знімальному майданчику. Картину називали "Безіменний фільм Гая Річі".

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