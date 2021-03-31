Юен Макгрегор святкує 50-річчя: нові фільми з актором

31 березня Юен Макгрегор відзначає День народження! Цьогоріч актору виповнюється 50 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали зі знаменитим актором Юеном Макгрегором.

Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)

Оригінальна назва: Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Жанр: екшн, пригоди, кримінал

Рік: 2020

Країна: СЩА

Режисер: Кеті Янь

Акторський склад: Юен Макгрегор, Марго Роббі, Мері Елізабет Вінстед, Джарні Смоллетт-Белл, Розі Перес, Елла Джей Баско

Тривалість: 109 хв

Сюжет. "Хижі птахи" – це казка, яку розповідає сама Харлі, оскільки це може сказати лише Харлі. Коли самозакоханий негідник Готема Роман Сіоніс ставить мішень на молоду дівчину Касс, все місто перевертають, шукаючи її. Шляхи Харлі, Мисливиці, Канарки та Рене Монтойя стикаються, і четвірка не має іншого вибору, крім як об'єднатись, щоб знищити Романа.

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Зоряні війни: Скайвокер. Сходження

Оригінальна назва: Star Wars: The Rise of Skywalker

Жанр: Космічна опера

Рік: 2019

Країна: США

Режисер: Дж. Дж. Абрамс

Акторський склад: Юен Макгрегор, Дейзі Рідлі, Адам Драйвер, Оскар Айзек, Джон Боєга, Енді Серкіс, Домналл Глісон, Макс фон Сюдов, Гаррісон Форд, Кері Фішер, Марк Гемілл, Ентоні Денієлс, Пітер Мейг'ю, Кенні Бейкер

Тривалість: 155 хв

Сюжет. Сходження Скайвокера тішить фанатів франшизи. Імператор Палпатін повертається, "Зірка смерті" повертається, і Рей, можливо, перейде на "Темну сторону". Дивіться і дізнайтеся, як нарешті все обертається у фіналі фільму.

Доктор Сон

Оригінальна назва: Doctor Sleep

Жанр: фільм жахів і екранізація роману

Рік: 2019

Країна: США

Режисер: Майк Фленаган

Акторський склад: Юен Макгрегор, Ребека Фергюсон, Алекс Ессо, Карл Ламблі, Зан Маккларнон, Кайлі Курран, Брюс Грінвуд, Емілі Елін Лінд, Джоселін Донаг'ю, Карел Стрюкен, Кейтлін Маккормік, Кетрін Паркер і Генрі Томас

Тривалість: 152 хв

Сюжет. Через роки після подій фільму "Сяйво", вже дорослий Ден Торренс зустрічає молоду дівчину з подібними силами, як і його, і намагається захистити її від містичного та жорстокого культу, які полюють на дітей із силами, щоб залишатися безсмертними.

Зої

Оригінальна назва: Zoe

Жанр: артхаус, соціальна фантастика, мелодрама

Рік: 2018

Країна: США

Режисер: Дрейк Дорімус

Акторський склад: Юен Макгрегор, Леа Сейду

Тривалість: 104 хв

Сюжет. У центрі сюжету двоє колег з революційної технологічної проєктувальної лабораторії, яка займається вдосконаленням та покращенням романтичних стосунків. У міру їхньої роботи їх відкриття стають все глибшими.

Крістофер Робін

Оригінальна назва: Christopher Robin

Жанр: пригоди, фантастика, комедія

Рік: 2018

Країна: США

Режисер: Марк Форстер

Акторський склад: Юен Макгрегор, Гейлі Етвел, Джим Каммінгс, Бред Гарретт

Тривалість: 104 хв

Сюжет. У зворушливому живому екшені від Діснея молодий хлопець, котрий поділився незліченними пригодами зі своєю групою іграшкових тварин, зараз виріс і живе в Лондоні, але він загубив дорогу. Тепер його друзям з дитинства потрібно зайти в наш світ і допомогти Крістоферу Робіну знову відкрити радості сімейного життя, цінність дружби та ще раз зрозуміти прості задоволення в житті.

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