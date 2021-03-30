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Фанат Месників потрапив до Книги рекордів Гіннеса: як йому це вдалося
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Раміро Аланіс потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Йому вдалося це зробити завдяки рекордній кількості переглядів одного й того ж фільму. Фанат Marvel сходив у кіно на "Месники: Завершення" 191 раз.
Про божевільний рекорд Раміро Аланіса повідомляється на сайті книги рекордів.
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Ремір Аланіс провів 35 571 хвилину, або 575 годин, за переглядом улюбленого фільму. Повідомляється, що відвідування кіно вплинуло на життя чоловіка. Він перестав спілкуватися зі своєю сім'єю та закинув заняття спортом. Раміро Аланіс зізнався, що втратив 7 кілограмів м'язів.
Фанат радий, що зміг стати частиною історії улюбленої франшизи. Раміро розповів, що його улюблений персонаж – Капітан Америка.
"Його персонаж втілює в собі багато цінностей, які я відстоюю: прагнення до справедливості, доброту та бажання думати передовсім про інших, а потім про себе", – пояснив чоловік.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що "Борат-2" встановив новий рекорд Гіннесса. Він став фільмом з найдовшою назвою в історії "Оскара".
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