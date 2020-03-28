На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Пікап Volkswagen 1969 рік перетворили на електромобіль
-
- 10
За допомогою технологій компанії Tesla пікап Volkswagen 1969 року перетворили на електромобіль. На одному заряді батареї машина може проїхати близько 400 кілометрів.
Стандартний двигун інженер замінив на електричний варіант від Tesla Model S Performance, який приблизно у 10 разів перевищує первісну потужність. Крім цього, замість заводського акумулятора VW 1969 була встановлена акумуляторна батарея на 100 кіловат-годин від кросовера Model X.
І ще: Рідкісний Porsche 911 GT2 виставили на продаж за мільйон доларів
Усі ці зміни дозволяють одному з найпопулярніших пікапів початку 70-х років розганятися до 100 кілометрів на годину всього за п'ять секунд. Без підзарядки Volkswagen може проїхати до 400 кілометрів.
За словами власника, у своєму автомобілі, який він використовує щодня, він хотів поєднати класичний образ "Фольксвагена" 70-х років з сучасними технологіями.
Нагадаємо, що раніше на аукціон виставили BMW 7-Series у кузові E38, яка з моменту покупки зберігалася в спеціальній капсулі з циркуляцією повітря. На одометрі седана 1997 року випуску всього 254 кілометри: нинішній власник придбав автомобіль у жінки 1927 року народження і поставив на зберігання у гараж.
Читайте також: Власник багатомільйонної колекції авто влаштував онлайн-екскурсію: відео
-
17:42Apple запустила сайт з тестом на симптоми коронавірусу COVID-19
-
17:17Науковці виявили зв'язок між кольором волосся та тривалістю життя
-
16:53"Нікчемний Я" в реальному житті: перевтілення чоловіка підкорило Reddit (відео)
-
16:33Нові детективні серіали, які захоплюють з перших хвилин
-
16:13Кара Делевінь забрала цуценят з притулку на час карантину
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
16:00Перехід на літній час 2020 в Україні: як підготуватися до переведення годинника
-
15:50Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку
-
15:42Коронавірус знайшли на лайнері Diamond Princess через 17 днів
-
15:24Пікап Volkswagen 1969 рік перетворили на електромобіль
-
15:18У яких знаків Зодіаку найскладніший характер
-
14:53Чи справді курці захищені від коронавірусу: відповідь МОЗ
-
14:33Xiaomi Mi Note 10 отримає "полегшену" версію
-
14:19Нова популярна музика березня: плейлист свіжих пісень
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:50Як залишатись у формі, не покидаючи дім
-
13:21Як виглядає робота вдома, коли ти не сам: життєве відео
-
12:55До біса коронавірус: зваблива Демі Роуз розбурхала мережу новими фото (18+)
-
12:29Погана освіта: Х'ю Джекман заробляє на школі в новому трейлері
-
12:00Тренування вдома на карантині: улюблені вправи українських зірок
-
11:53Кіт, який карає за вихід з дому, став зіркою мережі (відео)
-
11:19Година Землі 2020: коли вимкнути світло і для чого
-
10:55Діти вперше куштують чорний шоколад: епічне відео
-
10:25Сексуальна фітоняшка показала пікантне фото у ліжку
-
09:53Що їсти, щоб позбутись жиру на животі
-
16:33Нові детективні серіали, які захоплюють з перших хвилин
-
14:19Нова популярна музика березня: плейлист свіжих пісень
-
12:00Тренування вдома на карантині: улюблені вправи українських зірок
-
08:33ТОП-3 ефірні олії з потужними антибактеріальними властивостями
- 27 березня
-
21:52Лікарі розповіли, як безпечно займатися сексом під час епідемії коронавірусу
-
19:20Дорофєєва рекомендує: найкращі фільми та серіали для ідеального карантину
-
16:14Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день
-
14:30ТОП 20 комп'ютерних ігор: що пограти на ПК під час карантину
-
12:00ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину
-
10:00Скільки продуктів треба одній людині на місяць карантину: набір харчів
-
07:145 легких способів полюбити спорт і робити зарядку щодня
- 26 березня
-
20:00Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
-
18:015 книг про те, як не стати овочем
-
16:00Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
-
14:00Від Італії до Ізраїлю: українці розповідають, як проходить карантин у світі
-
12:14Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
-
10:00Тренування в домашніх умовах: добірка відео, які вправи краще робити
-
07:135 простих і корисних перекусів на роботу
- 25 березня
-
20:00Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині
-
18:00Який фільм подивитись ввечері: три перевірені стрічки, які не розчарують
-
16:07Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
15:00Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків
-
13:23Карантин в Україні продовжено на місяць: до якого числа діятимуть обмеження
-
12:0010 українських слів, які дуже влучно описують карантин
-
09:49Зіграти на стороні людства у Plague Inc: творці гри про пандемію змінять правила