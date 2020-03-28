Пікап Volkswagen 1969 рік перетворили на електромобіль

За допомогою технологій компанії Tesla пікап Volkswagen 1969 року перетворили на електромобіль. На одному заряді батареї машина може проїхати близько 400 кілометрів.

Стандартний двигун інженер замінив на електричний варіант від Tesla Model S Performance, який приблизно у 10 разів перевищує первісну потужність. Крім цього, замість заводського акумулятора VW 1969 була встановлена ​​акумуляторна батарея на 100 кіловат-годин від кросовера Model X.

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Усі ці зміни дозволяють одному з найпопулярніших пікапів початку 70-х років розганятися до 100 кілометрів на годину всього за п'ять секунд. Без підзарядки Volkswagen може проїхати до 400 кілометрів.

За словами власника, у своєму автомобілі, який він використовує щодня, він хотів поєднати класичний образ "Фольксвагена" 70-х років з сучасними технологіями.

Нагадаємо, що раніше на аукціон виставили BMW 7-Series у кузові E38, яка з моменту покупки зберігалася в спеціальній капсулі з циркуляцією повітря. На одометрі седана 1997 року випуску всього 254 кілометри: нинішній власник придбав автомобіль у жінки 1927 року народження і поставив на зберігання у гараж.

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