На аукціон виставили BMW 7 серії, який 23 роки зберігали у капсулі

На аукціон виставили BMW 7-Series у кузові E38, яка з моменту покупки зберігалася в спеціальній капсулі з циркуляцією повітря. На одометрі седана 1997 року випуску всього 254 кілометри: нинішній власник придбав автомобіль у жінки 1927 року народження і поставив на зберігання у гараж.

Актуальна ціна BMW 7-Series у кузові E38 – 55 700 євро.

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Господар BMW "законсервував" автомобіль відразу після покупки у 1997 році. Продавець підкреслив, що завдяки повітряному міхуру з механічною циркуляцією повітря, седан зберігся в первозданному вигляді, і у світі "більше немає жодної 7 серії тих років у такому стані". За документами у автомобіля як і раніше один власник.

Під капотом BMW 7-Series встановлений атмосферний 4,4-літровий бензиновий двигун V8 потужністю 286 кінських сил і обертовим моментом 420 Нм. Привід – на задню вісь, коробка передач – пятидіапазонний автомат. Завдяки дбайливому зберіганню, автомобіль не просто повністю комплектний, але і зберіг ауру новизни.

Наразі унікальна "сімка" зберігається у польському місті Гоголіні, але продавець готовий відправити машину в будь-яку країну Євросоюзу. Аукціон триватиме до 31 березня, актуальна ціна автомобіля – 55 700 євро, але ставки постійно ростуть.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року нового власника знайшов Mercedes-Benz W126 з пробігом 46 кілометрів – раритет 1986 року випуску оцінили у 150 тисяч євро.

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