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Рідкісний Porsche 911 GT2 виставили на продаж за мільйон доларів
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На онлайн-торгах Sotheby's, які закриються 28 березня, виставлений один зі 194 дорожніх Porsche 911 GT2 серії 993 (продавався під ім'ям 911 GT). Автомобіль 1996 року зі пробігом 30 113 кілометрів за попередньою оцінкою може змінити власника за 950 000 -1 100 000 доларів.
Серію дорожніх Porsche 911 GT2 випустили для омологації гоночної версії 911 Turbo (993). Зовні екстремальні задньопривідні купе відрізнялися переднім спойлером з вінглетами, розширювачами колісних арок зі склопластику і величезним антикрилом з двома площинами й інтегрованими повітроводами для охолодження інтеркулерів. На машини ставили складові 18-дюймові колеса Speedline for Porsche з алюмінієвим ободом і центральною частиною з магнієвого сплаву, а також вуглекерамічні гальма.
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У рух Porsche 911 GT2 приводив 3,6-літровий твін-турбо "опозитник", який видає 430 кінських сил і 540 Нм крутного моменту (у 1998-му потужність мотора збільшили до 450 сил). Тяга за задні колеса передавалася через шестиступінчасту "механіку", встановлену за схемою transaxle, і асиметричний диференціал підвищеного тертя. З нуля до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) спорткупе розганяється менш ніж за чотири секунди і досягає максималки у 296 кілометрів на годину.
Porsche 993 GT2 були настільки потужними, що часто вилітали з дороги, за що отримали неприємне прізвисько widowmakers – "постачальники вдів".
Усередині 911 GT2 більше нагадував "цивільний" Carrera RS, за винятком відсутніх задніх сидінь, електрорегулювань передніх крісел і іншого, що дозволило безболісно скинути зайві 227 кілограмів у порівнянні з 911 Turbo. Виставлений на продаж спорткар забарвлений у сріблястий колір Polar Silver, оснащений кондиціонером і електроприводом скла. Автомобіль не модифікували, тому він повністю відповідає початковій заводській специфікації.
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