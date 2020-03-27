Власник багатомільйонної колекції авто влаштував онлайн-екскурсію: відео

В умовах карантину відвідати будь-який музей стало неможливо, але у мережі екскурсії онлайн стали трендом. Такою ідеєю надихнувся й власник колекції суперкарів та розсекретив онлайн приватний музей у Маямі.

Так, власник унікальної колекції авто, у якій зібрані ефектні суперкари різних брендів, влаштувати онлайн-екскурсію і розповісти про свої дорогі раритети.

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Наприклад, в колекції є Apollo IE – один з 10 екземплярів, які планується випустити. Поки це перше купе, доставлене покупцю. Також тут можна побачити тріо крутих Porsche – 959, Carrera GT і 918 Spyder, причому всі вони у лівреї Gulf Racing. Є в колекції адаптований для використання на дорогах загального користування Maserati MC12, підготовлений компанією Edo Competition.

Також можна полюбуватися Lamborghini Aventador SV, дуже рідкісним Ford GTX1, Saleen S7 Twin Turbo, Dodge Viper ACR, Ferrari Enzo, LaFerrari і Mercedes-Benz SLS AMG Black Series. Загалом, немає сенсу перераховувати всі машини, які зібрані в цій колекції, краще подивіться відео.

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