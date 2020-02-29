Пікантний тренд: у мережі набирає популярності манікюр із зображенням пенісів (18+)

Сучасні модниці невпинно женуться за трендами, якими б дивними вони не були. Так, одна з таких незвичайних тенденцій манікюру уже підкорює дівчат по всьому світу. Проте на такий манікюр зважиться не кожна жінка.

Якщо ваша дівчина або ж дружина втомилася від однотипного і нудного манікюру або просто хоче змінити імідж? У нас є пропозиція: нехай спробує малювати на нігтях не квіточки або абстракцію, а пеніси. Судячи з фото у мережі, зараз це стало новим трендом серед майстрів манікюру. Чому саме зараз – невідомо. Напевно, тому що весна. У будь-якому випадку, ви маєте це побачити!

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