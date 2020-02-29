На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Пікантний тренд: у мережі набирає популярності манікюр із зображенням пенісів (18+)
-
- 74
Сучасні модниці невпинно женуться за трендами, якими б дивними вони не були. Так, одна з таких незвичайних тенденцій манікюру уже підкорює дівчат по всьому світу. Проте на такий манікюр зважиться не кожна жінка.
Якщо ваша дівчина або ж дружина втомилася від однотипного і нудного манікюру або просто хоче змінити імідж? У нас є пропозиція: нехай спробує малювати на нігтях не квіточки або абстракцію, а пеніси. Судячи з фото у мережі, зараз це стало новим трендом серед майстрів манікюру. Чому саме зараз – невідомо. Напевно, тому що весна. У будь-якому випадку, ви маєте це побачити!
І ще: Ти ж леді: відверті фото учасниці шоу Від пацанки до панянки обурили користувачів мережі
Читайте також: Reebok представила бюджетні "рослинні" кросівки
- 29 лютого
-
21:55Пікантний тренд: у мережі набирає популярності манікюр із зображенням пенісів (18+)
-
21:22Ти ж леді: відверті фото учасниці шоу Від пацанки до панянки обурили користувачів мережі
-
21:001 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Google розробила алгоритми для пошуку ідеальних гіфок з зірками і персонажами
-
20:24Вчені приготували кекс з "масла" комах
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:00Привітання з Прощеною неділею 2020: вірші, проза і картинки на свято
-
19:51Скільки американців перестали купувати пиво Corona через коронавірус
-
19:23Вегетаріанці перевершили м'ясоїдів у сексі: цікаве дослідження
-
19:00МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 1 випуск кулінарного шоу
-
18:50Який вигляд мала Ірма Вітовська у юності: рідкісні фото української акторки
-
18:22Підстакотик: користувачі мережі сміються над новим автомобільним аксесуаром (фотофакт)
-
18:00Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Надя Дорофєєва розбурхала мережу інтимним знімком
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:21Люксембург став першою країною з безкоштовним громадським транспортом
-
17:00Картинки з першим днем весни: листівки і відкритки на 1 березня
-
16:50ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
-
16:14Які продукти допомагають позбутись жиру на животі
-
16:00Мишоловка для кота: дата виходу і графік серій нового серіалу
-
15:49Зіанджа кардинально змінила імідж та обрала собі нове ім'я
-
15:21Ці знаки Зодіаку розбагатіють у березні
-
14:50Кінопрем'єри березня 2020: найкрутіші нові фільми, які варто переглянути
-
14:21Падіння великого метеорита зняли в Хорватії: вражаюче відео
-
13:51Кендімен: вийшов трейлер римейку культового фільму жахів
- 29 лютого
-
21:22Ти ж леді: відверті фото учасниці шоу Від пацанки до панянки обурили користувачів мережі
-
18:50Який вигляд мала Ірма Вітовська у юності: рідкісні фото української акторки
-
16:50ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
-
14:50Кінопрем'єри березня 2020: найкрутіші нові фільми, які варто переглянути
-
12:25Нова популярна музика лютого: плейлист свіжих пісень для гарного настрою
-
10:00Анекдоти про весну: актуальні жарти про потепління та погоду
-
08:33Дієтологи назвали п'ять причин починати ранок з вівсянки
- 28 лютого
-
21:569 категоричних ТАБУ під час сексу: інструкція для чоловіків
-
20:14П'ять ідеальних перекусів перед сном, які прискорять метаболізм
-
18:03Як змінилася всесвітньо відома українська модель Аліна Байкова: фото 18+
-
16:36Притула підбив підсумки відбору на Євробачення 2020: його оцінка фіналістів
-
16:00Найкращі концерти цієї весни, які не можна пропустити
-
14:17Нові серіали березня 2020: що точно варто подивитись у перший місяць весни
-
12:00ТЕСТ: Вгадай популярні українські пісні за описом
-
10:1910 звичних слів, які насправді не є українськими
-
07:15Погода в Україні 28 лютого: сонячно і з мокрим снігом
- 27 лютого
-
21:45БЕНФІКА ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись вирішальний матч ЛЄ
-
20:13TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
-
18:00Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів
-
16:005 книжкових новинок, які здивують вас небанальним сюжетом
-
14:14Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця
-
10:45ТЕСТ: Вгадай алкогольний коктейль за рецептом
-
07:17Погода в Україні 27 лютого: у яких областях очікується мокрий сніг
- 26 лютого
-
21:237 поширених помилок у стосунках, яких припускають більшість чоловіків
-
19:43Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020