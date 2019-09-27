Вульгарне фото сина помічника Зеленського шокувало мережу (18+)

У мережу потрапило пікантний і водночас вульгарний знімок сина помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра – Микити Шефіра. Також хлопець працює помічником народного депутата від партії "Слуга народу" Юрія Кисіля.

Пікантне фото з'явилося на сторінці видання "Букви" у Facebook. На знімку помічник нардепа зображений у фартуху з штучним статевим органом величезних розмірів. На фартусі у нього красується напис "Секс-машина".

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Реакція користувачів мережі не змусила себе довго чекати. Українці обурені таким вульгарним знімком і нарікають на те, кого ж обрали до Верховної Ради.

Відомо, що Микита в цьому році закінчив факультет міжнародного бізнесу в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час президентських виборів Микита Шефір працював в команді Володимира Зеленського.

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