Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Вульгарне фото сина помічника Зеленського шокувало мережу (18+)

  • 27
Микита Шефір - фото 1
Микита Шефір

У мережу потрапило пікантний і водночас вульгарний знімок сина помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра – Микити Шефіра. Також хлопець працює помічником народного депутата від партії "Слуга народу" Юрія Кисіля.

Пікантне фото з'явилося на сторінці видання "Букви" у Facebook. На знімку помічник нардепа зображений у фартуху з штучним статевим органом величезних розмірів. На фартусі у нього красується напис "Секс-машина".

І ще: Голі і розкуті: мережу здивували фотографії оголеного весілля (18+)

Реакція користувачів мережі не змусила себе довго чекати. Українці обурені таким вульгарним знімком і нарікають на те, кого ж обрали до Верховної Ради.

Відомо, що Микита в цьому році закінчив факультет міжнародного бізнесу в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час президентських виборів Микита Шефір працював в команді Володимира Зеленського.

Читайте також: У мексиканському магазині дівчина демонстративно роздягнулася: відео (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
  • 25 вересня, 13:15
  • 678
Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв
  • 23 вересня, 15:10
  • 5532
Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
  • 24 вересня, 12:15
  • 1370
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл