Пікантна фотосесія DZIDZIO та гаряча іменинниця Настя Каменських: огляд мережі

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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На днях улюбленець українців, співак DZIDZIO виклав у мережу серію світлин, на яких виконавець постав в несподіваному образі. Сам же Михайло попрохав своїх підписників, аби вони назвали якось цю фотосесію. Не дивно, що його фани засипали співака ідеями: "Коли дивишся на комунальні​", "Театр одного покривала", ""Чорний плащ" повернення до..." А як би ви назвали цю серію світлин?

А от розкішна та спокуслива Настя Каменських цього дня відзначила свій 32-ий день народження. Зичимо співачці успіхів у всіх її починаннях, а також хочемо, щоби вона завжди залишалася такою ж бажаною та спекотною, як і на цьому фото, яке вона виклала у мережу напередодні свята!

А ми продовжуємо. Неймовірна топ-модель Сінді Кроуфорд вирішила нагадати своїм прихильникам, як вона виглядала кілька десятків років тому. Нам здається, що чарівна Сінді зовсім не змінилася за роки!

Яблунька від яблуні не далеко впала. Кайя Гербер, донька Сінді Кроуфорд виклала на своїй сторінці Instagram фотографії з рекламного кампейну годинників. Зазначимо, що сімейство активно співпрацює з брендом Omega, що час до часу доводиться світлинами зі зйомок.

Спокуси багато не буває! Розкішна голлівудська актриса Ніколь Кідман поділилася зі своїми прихильниками у мережі світлинами зі зйомок для журналу InStyle. Фотосесію присвятили виходу другого сезону драматичного серіалу "Велика маленька брехня".

Віталій Козловський передає усім спекотні вітання з теплих країв, а також питає, чи вважають його підписники поцілунок зрадою? Відповіді не забарилися: "Дивлячись, для кого... Для мене – так. Я не цілуюсь, якщо не закохана", "Нещодавно почула від чоловіка-психолога, що хлопці можуть зайнятися сексом і не звернути на це особливої уваги, а поцілунок – це для них серйозно і по-справжньому. Тому відповідь: Так, звичайно ж".

Американська акторка Джессіка Честейн поділилась на своїй сторінці в мережі світлиною, зробленою з зіркою "Гри престолів", Софі Тернер. Розкішні актриси позують на фоні Ейфелевої вежі під час промо-туру фільму "Темний Фенікс", в якому Софі зіграла головну роль.

Чарівна Саша з гурту KAZKA час до часу викладає теплі та милі світлини з відпочинку. Співачка написала, з чим у неї асоціюється весна: "Світанки, лимонні метелики і дахи. А тепер ваша черга! Із чим асоціюється ваша весна?". До слова, нам також цікаво, що вам першим спадає на думку, коли мова йде про теплу пору року ;)

Це фото ми просто не могли оминути увагою. Мила Надя Дорофєєва виклала у мережу світлину зі свого #MayFest, на якій вона позує у відвертому купальнику. Яка ж струнка та довгонога ця До-До!

Наостанок залишимо вам ще одну спекотну серію світлин. Неймовірна голлівудська актриса Шарліз Терон знялась для журналу Marie Claire і поділилась зі своїми прихильниками результатами зйомки. Гортайте серію, насолоджуючись її неймовірною вродою!

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