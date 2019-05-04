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Гра престолів День матері

Пікантна фотосесія DZIDZIO та гаряча іменинниця Настя Каменських: огляд мережі

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DZIDZIO вразив своїх прихильників несподіваними фото - фото 1
DZIDZIO вразив своїх прихильників несподіваними фото

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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На днях улюбленець українців, співак DZIDZIO виклав у мережу серію світлин, на яких виконавець постав в несподіваному образі. Сам же Михайло попрохав своїх підписників, аби вони назвали якось цю фотосесію. Не дивно, що його фани засипали співака ідеями: "Коли дивишся на комунальні​", "Театр одного покривала", ""Чорний плащ" повернення до..." А як би ви назвали цю серію світлин?

А от розкішна та спокуслива Настя Каменських цього дня відзначила свій 32-ий день народження. Зичимо співачці успіхів у всіх її починаннях, а також хочемо, щоби вона завжди залишалася такою ж бажаною та спекотною, як і на цьому фото, яке вона виклала у мережу напередодні свята!

Настя Каменських похизувалася ідеальною фігурою - фото 325757

А ми продовжуємо. Неймовірна топ-модель Сінді Кроуфорд вирішила нагадати своїм прихильникам, як вона виглядала кілька десятків років тому. Нам здається, що чарівна Сінді зовсім не змінилася за роки!

Сінді Кроуфорд поділилась раритетним фото - фото 325758

Яблунька від яблуні не далеко впала. Кайя Гербер, донька Сінді Кроуфорд виклала на своїй сторінці Instagram фотографії з рекламного кампейну годинників. Зазначимо, що сімейство активно співпрацює з брендом Omega, що час до часу доводиться світлинами зі зйомок.

Кайя Гербер знялася в рекламі годинників - фото 325759

Спокуси багато не буває! Розкішна голлівудська актриса Ніколь Кідман поділилася зі своїми прихильниками у мережі світлинами зі зйомок для журналу InStyle. Фотосесію присвятили виходу другого сезону драматичного серіалу "Велика маленька брехня".

Віталій Козловський передає усім спекотні вітання з теплих країв, а також питає, чи вважають його підписники поцілунок зрадою? Відповіді не забарилися: "Дивлячись, для кого... Для мене – так. Я не цілуюсь, якщо не закохана", "Нещодавно почула від чоловіка-психолога, що хлопці можуть зайнятися сексом і не звернути на це особливої уваги, а поцілунок – це для них серйозно і по-справжньому. Тому відповідь: Так, звичайно ж".

Віталій Козловський запитує, чи вважаєте ви поцілунок зрадою? - фото 325761

Американська акторка Джессіка Честейн поділилась на своїй сторінці в мережі світлиною, зробленою з зіркою "Гри престолів", Софі Тернер. Розкішні актриси позують на фоні Ейфелевої вежі під час промо-туру фільму "Темний Фенікс", в якому Софі зіграла головну роль.

Софі Тернер і Джессіка Честейн танцюють кан-кан біля Ейфеля - фото 325762

Чарівна Саша з гурту KAZKA час до часу викладає теплі та милі світлини з відпочинку. Співачка написала, з чим у неї асоціюється весна: "Світанки, лимонні метелики і дахи. А тепер ваша черга! Із чим асоціюється ваша весна?". До слова, нам також цікаво, що вам першим спадає на думку, коли мова йде про теплу пору року ;)

Саша з KAZKA розповіла, з чим у неї асоціюється весна - фото 325763

Це фото ми просто не могли оминути увагою. Мила Надя Дорофєєва виклала у мережу світлину зі свого #MayFest, на якій вона позує у відвертому купальнику. Яка ж струнка та довгонога ця До-До!

Надя Дорофєєва поділилась гарячим фото у купальнику - фото 325764

Наостанок залишимо вам ще одну спекотну серію світлин. Неймовірна голлівудська актриса Шарліз Терон знялась для журналу Marie Claire і поділилась зі своїми прихильниками результатами зйомки. Гортайте серію, насолоджуючись її неймовірною вродою!

Дивіться також: Насті Каменських – 32: найсексуальніші та найвідвертіші образи спокусливої співачки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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