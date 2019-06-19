Під офісом Instagram пройде протест проти заборони оголених фото

Активісти, моделі і актори кіно для дорослих очолять пікет під офісом Instagram у Кремнієвій долині. Користувачі мережі протестують проти погано розписаних правил соцмережі, які регулюють публікацію фото в стилі ню.

Протестуючі виступають не проти самої заборони оголених фотографій, а проти погано розписаних правил, якими в цьому питанні керується компанія. Соцмережа видаляє сторінку порушника без попередження, а надалі не пояснює причину і не дає вказівки, як можна відновити сторінку.

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"На моїй сторінці був не тільки контент з моїми робочими матеріалами, а й багато особистих моментів життя, які були втрачені, тому що компанія може забрати сторінку в один клік", – поскаржилася одна з протестуючих, актриса кіно для дорослих.

Сама компанія стверджує, що в останні роки не міняла правила спільноти, а кількість видалених акаунтів зросла через більшу кількість нових користувачів і зростання аудиторії соцмережі.

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