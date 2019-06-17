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Instagram почав тестувати простий спосіб відновлення зламаних акаунтів

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В Instagram тестують нову функцію - фото 1
В Instagram тестують нову функцію / akket

Раніше блогери змушені були звертатися до фахівців з кібербезпеки, щоб повернути доступ до зламаних акаунтів, оскільки служба безпеки соцмережі їх ігнорувала. Instagram анонсував спрощений спосіб відновлення зламаних сторінок, а також налаштування безпеки, які ускладнять зловмисникам злом профілів.

Тепер після кількох невдалих спроб введення пароля або при натисканні на кнопку "Потрібна допомога" користувачам запропонують ввести адресу електронної пошти або номер телефону, прив'язаний до акаунту. Після цього вони отримають шестизначний код доступу до профілю.

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Процедура відновлення акаунту стане простішою - фото 334879
Процедура відновлення акаунту стане простішою

Користувачі також зможуть повернути доступ до акаунту у випадках, коли хакер змінив назву профілю або контактні дані. Впродовж деякого часу після зміни імені ніхто не зможе зайняти стару назву облікового запису. Блокування імені вже доступна на Android і частково на iOS.

Зараз для відновлення доступу до акаунту користувач повинен звернутися в службу безпеки Instagram. У Engadget відзначили, що за допомогою нового способу соцмережа дозволить користувачам самостійно відновлювати сторінки.

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Джерело: vice
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