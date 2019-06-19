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Facebook анонсувала криптовалюту Libra

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Facebook запустила власну криптовалюту - фото 1
Facebook запустила власну криптовалюту

Сьогодні компанія Facebook анонсувала криптовалюту Libra – "просту глобальну валютну і фінансову інфраструктуру, яка розширює можливості мільярдів людей". Уже працює офіційний сайт Libra і доступні документи для розробників.

Libra контролює некомерційна група Libra Association зі штаб-квартирою в Женеві. Головну скрипку в ній, звичайно ж, грає Facebook. Загалом налічується 28 партнерів-засновників. Серед них – платіжні системи Visa і Mastercard, а також інтернет-компанії eBay, Spotify і Uber. Всі вони сформують так званий Libra Reserve – пул активів, який забезпечить підтримку Libra. Це є важливою відмінністю її від Bitcoin.

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Facebook заявила про бажання запустити Libra у першій половині наступного року. Очікується, що нею будуть користуватися якщо не всі два мільярди користувачів соціальної мережі, то більшість з них. Причому сфери використання найобширніші: за допомогою криптовалюти можна буде оплачувати поїздки та покупки, пересилати гроші по всьому світу (Libra може здобути популярність у країнах, що розвиваються, які не мають доступу до традиційних банків).

Facebook анонсувала криптовалюту Libra - фото 335303

Мотив полягає в тому, щоб створити просту глобальну валютну і фінансову інфраструктуру, яка дає можливість мільярдам людей, – прокоментував створення Libra NBC News Данте Діспарте (Dante Disparte), глава відділу політики і комунікацій Libra Association.

Facebook анонсувала криптовалюту Libra - фото 335304

Впровадженням Libra в продукти Facebook займеться нова компанія Calibra, в якій посаду віце-президента по продукту обійняв колишній керівник по продуктах в Twitter і Instagram Кевін Вейл (Kevin Weil) – він відповідає безпосередньо за запуск, обслуговування та створення власного цифрового гаманця Facebook, який так і буде називатися – Calibra. Вейл вже повідомляє, що Calibra буде працювати в Facebook Messenger і WhatsApp, а також з'явиться у вигляді окремого додатка для iOS і Android.

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Джерело: The Verge
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