Скільки років собаці за людськими мірками: точна формула для розрахунку

Попри поширений стереотип, рік людини – це не 7 років для собаки. Нова формула допоможе вам точно дізнатись вік свого улюбленця!

Команда вчених з Каліфорнійського університету взялась за цікаве питання для власників собак: як з'ясувати, скільки тварині років у переводі на людські роки? Після масштабного дослідження їм вдалося вивести й обґрунтувати найточнішу формулу.

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Вчені порівнювали процес метилювання ДНК, який є одним із біомаркерів старіння, у собак і людей. Для цього вони провели спеціальні аналізи крові 320 людей у ​​віці від 1 до 103 років, а також 104 лабрадорів-ретриверів. Порівняння даних по ключових точках фізіологічного розвитку дозволило виявити нелінійне співвідношення віку.

Математична формула відкриття виглядає так:

людський вік = ln (вік собаки) * 16 + 31

Значення ln – натурального логарифма числа – можна дізнатися за допомогою інженерного калькулятора (такий режим є навіть в калькуляторі iPhone). Або ж просто пошукати в Google "натуральний логарифм (число)" – відповідь буде першим же результатом.

Відповідно до цієї формули, 7-тижневому цуценяті в людському вимірі "відповідає" 9-місячна дитина. Але пубертат і статеве дозрівання у собак проходить значно швидше, і формула це теж відображає: однорічній собаці за людськими мірками вже 31 рік!

Формула розрахована для собак із середньою тривалістю життя 16 років, тому результат не буде точний для всіх порід. Однак, це все одно більш наближено до реальності, ніж традиційне "помножте вік на 7".

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