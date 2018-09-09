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Під куполом: у Норвегії створили унікальний екобудинок
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Будівля, яка виглядає дуже незвично.
Заходячи в цей будинок ти опиняєшся ніби в іншому світі. Дивно, але виявляється в складних кліматичних умовах Арктики можна жити... і жити досить комфортно.
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Це змогла довести норвезька родина Йартефельгер. Бенджамін і Інгрід за участю своїх друзів і сусідів збудували триповерховий будинок під геокуполом, адаптований до природних умов півночі.
Наразі не всім по кишені придбання повноцінних квартир або просторих будинків, багатьом доводиться задовольнятися малим. Саме тому багато дизайнерських фірм спеціалізуються на створенні функціональних квартир на дуже малих площах. Таке дизайнерське бюро A Little Design розробило і реалізувало проект компактної і повноцінної квартири на замовлення клієнта.
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