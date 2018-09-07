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Як створити ідеальний будинок на 22 квадратних метрах
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Виявляється, і на 22 квадратних метрах можна створити повноцінну квартиру.
Не всім по кишені придбання повноцінних квартир або просторих будинків, багатьом доводиться задовольнятися малим. Саме тому багато дизайнерських фірм спеціалізуються на створенні функціональних квартир на дуже малих площах.
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Як правило, саме столиці страждають від великого скупчення народу, і Тайбей (Тайвань) не є винятком. Саме в цьому місті дизайнерське бюро A Little Design розробило і реалізувало проект компактної і повноцінної квартири на замовлення клієнта.
Перед архітекторами стояло дуже складне завдання, адже потрібно було зробити не тільки затишну, але і повнофункціональну квартиру без нагромадження меблями і побутовою технікою. Поєднання білого кольору і натурального дуба дозволило візуально збільшити площу і наповнити простір світлом, надаючи всьому інтер'єру особливий шарм і стиль.
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