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Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі

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Шахтарське містечко Кубер-Педі знаходиться в глибинці Австралії - фото 1
Шахтарське містечко Кубер-Педі знаходиться в глибинці Австралії / fansshare

На перший погляд це австралійське місто не зовсім сприятливе для життя.

Навколо видно тільки посушливий краєвид, який нагадує потойбічний ландшафт. У зв'язку з екстремальними температурами, тут не видно представників ні флори, ні фауни.

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Тільки труби вентиляцій видно на поверхні землі. У людей, що дивилися стару фантастичну сатиричну комедію "Кін-дза-дза" створюється виразне відчуття дежа-вю. І дійсно, люди тут живуть під поверхнею землі...

Шахтарське містечко Кубер-Педі знаходиться в глибинці Австралії. Виявляється Австралія поставляє до 95 відсотків світових ресурсів опала, більшість з якого видобують в Кубер-Педі. У першу чергу, містечко Кубер-Педі живе за рахунок видобутку опалів. Щоб знайти реальну перлину опала в Кубер-Педі потрібно заглибитися на глибину від 2,5 до 7 метрів під землю.

Жителі Кубер-Педі побудували своє власне галасливе підземне місто. Тут, як і справжньому місті є дві церкви, бар і мешкає 1500 сімей.

Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі - фото 274220
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі - фото 274221
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі - фото 274222
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі - фото 274223
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі - фото 274217
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі - фото 274216
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі - фото 274215
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі - фото 274214
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі - фото 274213
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі - фото 274212
Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі

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Джерело: fansshare
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