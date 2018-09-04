Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі

На перший погляд це австралійське місто не зовсім сприятливе для життя.

Навколо видно тільки посушливий краєвид, який нагадує потойбічний ландшафт. У зв'язку з екстремальними температурами, тут не видно представників ні флори, ні фауни.

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Тільки труби вентиляцій видно на поверхні землі. У людей, що дивилися стару фантастичну сатиричну комедію "Кін-дза-дза" створюється виразне відчуття дежа-вю. І дійсно, люди тут живуть під поверхнею землі...

Шахтарське містечко Кубер-Педі знаходиться в глибинці Австралії. Виявляється Австралія поставляє до 95 відсотків світових ресурсів опала, більшість з якого видобують в Кубер-Педі. У першу чергу, містечко Кубер-Педі живе за рахунок видобутку опалів. Щоб знайти реальну перлину опала в Кубер-Педі потрібно заглибитися на глибину від 2,5 до 7 метрів під землю.

Жителі Кубер-Педі побудували своє власне галасливе підземне місто. Тут, як і справжньому місті є дві церкви, бар і мешкає 1500 сімей.

Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі

Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі

Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі

Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі

Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі

Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі

Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі

Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі

Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі

Як виглядає унікальне шахтарське містечко посеред пустелі

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