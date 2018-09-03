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Морський контейнер перетворили на затишний будиночок

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На даху будиночка встановили дерев'яний поміст - фото 1
На даху будиночка встановили дерев'яний поміст / diggylane

У цьому старому вантажному контейнері змогли організувати не тільки комфортний будиночок, а й відкриту терасу для відпочинку на його даху.

Цей маленький заміський будинок вирішив побудувати власник компанії Backcountry Containers Джон Майер для повноцінного відпочинку на природі.

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Оскільки сім'я звикла жити в комфортних умовах, перед ним стояло нелегке завдання задовольнити всі потреби домочадців на такій маленькій площі. Завдяки ретельному плануванню і оригінальному дизайну, йому вдалося створити вельми затишний будинок з усіма звичними функціями. І тільки заглянувши всередину, ми зможемо гідно оцінити раціональність і комфорт настільки неординарного житла.

На даху встановили дерев'яний поміст, на якому облаштували відкриту зону відпочинку, що дозволяє насолоджуватися навколишньою природою, розташувавшись у затишному кріслі. Дерев'яні сходи, що ведуть на терасу, і такі ж імпровізовані віконниці на вікнах оригінально прикрасили фасад будиночка.

Морський контейнер перетворили на затишний будиночок - фото 273911
Морський контейнер перетворили на затишний будиночок
Морський контейнер перетворили на затишний будиночок - фото 273913
Морський контейнер перетворили на затишний будиночок
Морський контейнер перетворили на затишний будиночок - фото 273909
Морський контейнер перетворили на затишний будиночок
Морський контейнер перетворили на затишний будиночок - фото 273908
Морський контейнер перетворили на затишний будиночок
Морський контейнер перетворили на затишний будиночок - фото 273907
Морський контейнер перетворили на затишний будиночок
Морський контейнер перетворили на затишний будиночок - фото 273905
Морський контейнер перетворили на затишний будиночок
Морський контейнер перетворили на затишний будиночок - фото 273904
Морський контейнер перетворили на затишний будиночок
Морський контейнер перетворили на затишний будиночок - фото 273903
Морський контейнер перетворили на затишний будиночок

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Джерело: diggylane
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