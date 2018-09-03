Морський контейнер перетворили на затишний будиночок

У цьому старому вантажному контейнері змогли організувати не тільки комфортний будиночок, а й відкриту терасу для відпочинку на його даху.

Цей маленький заміський будинок вирішив побудувати власник компанії Backcountry Containers Джон Майер для повноцінного відпочинку на природі.

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Оскільки сім'я звикла жити в комфортних умовах, перед ним стояло нелегке завдання задовольнити всі потреби домочадців на такій маленькій площі. Завдяки ретельному плануванню і оригінальному дизайну, йому вдалося створити вельми затишний будинок з усіма звичними функціями. І тільки заглянувши всередину, ми зможемо гідно оцінити раціональність і комфорт настільки неординарного житла.

На даху встановили дерев'яний поміст, на якому облаштували відкриту зону відпочинку, що дозволяє насолоджуватися навколишньою природою, розташувавшись у затишному кріслі. Дерев'яні сходи, що ведуть на терасу, і такі ж імпровізовані віконниці на вікнах оригінально прикрасили фасад будиночка.

Морський контейнер перетворили на затишний будиночок

Морський контейнер перетворили на затишний будиночок

Морський контейнер перетворили на затишний будиночок

Морський контейнер перетворили на затишний будиночок

Морський контейнер перетворили на затишний будиночок

Морський контейнер перетворили на затишний будиночок

Морський контейнер перетворили на затишний будиночок

Морський контейнер перетворили на затишний будиночок

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