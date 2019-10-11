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Правила спілкування з токсичними людьми

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Спілкування з токсичними людьми - фото 1
Спілкування з токсичними людьми / scarymommy

Про шкоду від спілкування з токсичними людьми чули всі, проте не кожен знає, як мінімізувати шкоду від взаємодії з ними.

Головне, що виділяє токсичних людей – їх нав'язливість і наполегливість: припинити спілкування з ними не так легко, як здається, особливо тим, хто боязкий і сором'язливий. В результаті єдиними емоціями, які ви відчуваєте від розмови з ними, стають роздратування, перевтома і, можливо, жалість – як до себе, так і до співрозмовника.

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Довіряйте своїм відчуттям. Буває, що токсичну людину можна розрізнити не відразу. Однак якщо ви знову і знову відчуваєте себе виснаженим і нещасним після спілкування з кимось, не варто обманюватися: чим раніше ви розпізнаєте токсичність, тим краще для вас.

Чітко дотримуйтесь своїх кордонів. Улюблене заняття токсичної людини – порушувати особистий простір співрозмовника і тиснути на нього своїми емоціями. Таке ставлення терпіти не можна, тому відкиньте ввічливість і чітко позначте межі допустимого.

Правила спілкування з токсичними людьми - фото 360998

Не бійтеся бути прямолінійними. Якщо ви скромний, боязкий або надзвичайно вихований, то токсичні люди напевно будуть до вас липнути все життя. Прямолінійність – найкраща зброя для захисту від токсичних людей.

Не чекайте від людини змін. Коли токсична людина – ваш родич, то піти від спілкування не так легко. Однак завжди простіше будувати діалог, якщо ви чітко розумієте: він навряд чи колись поводитиме себе по-іншому. Тому не чекайте змін від нього, не чекайте, що він все зрозуміє.

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Джерело: scarymommy
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