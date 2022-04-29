"Пи***ць в головах громадян Росії": Осадча жахнулась відео з росТБ

Відома журналістка Катерина Осадча не змогла пройти повз заяву про ядерний удар на російському телебаченні. Абсурдне мислення окупантів шокувало українку.

Популярна українська журналістка та ведуча "Світського життя" Катерина Осадча з перших днів війни активно висвітлює ситуацію в країні на своєму профілі в інстаграмі. Зірка з майже двома мільйонами підписників також усіляко допомагає волонтерам. Нещодавно Осадча опублікувала у себе частину з російського телешоу пропагандиста Соловйова, яка показує недалекість окупантів.

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У ролику можна почути заяву однієї з учасниць шоу про те, що Росія швидше розпочне Третю світову, аніж переможе Україна. Водночас вона додає, що навіть ймовірність ядерного удару стає все більшою, і це її влаштовує. Соловйов же додає: "А ми то в рай".

Залишу це тут, аби розуміти на скільки масштабним може бути пи***ць в головах громадян Росії. Готова до третьої світової? Дійсно, чому ні, пральних машинок по світу доф**а, а одягу різного ношеного, відправляти і відправляти... А ядерна війна вона буде десь? Чи вони вже собі забронювали місця в спеціальному раю для росіян, це ж буде напевно імпортозамінний рай, що до того був пеклом, – наголосила Осадча.

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