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Піаністка вигадала новий вид тренувань: ефектне відео

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Дівчина одночасно присідає і грає на піаніно - фото 1
Дівчина одночасно присідає і грає на піаніно / instagram.com/lolaastanova

Американська піаністка і блогерка показала, як поєднувати мистецтво і спорт. Дівчина зняла на відео, як грає Моцарта та присідає. Такого ви ще не бачили!

Відома піаністка Лола Астанова не лише підкорює зали своєю грою, а й соцмережу Instagram, де у неї понад 819 тисяч підписників. І це не дивно, адже дівчина знає, як привернути увагу до класичної і не тільки музики. На більшості знімків вона позує майже без одягу.

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Щоправда, останній ролик Лоли привернув до себе увагу не зовсім через її ефектну фігуру. Блогерка записала відео, на якому одночасно грає "Рондо "Alla turka" Моцарта та робить присідання, махи та випади ногами. Вона також додала, що це її новий режим тренувань у новому 2020 році. І за короткий час запис зібрав понад 300 тисяч переглядів та чимало пропозицій щодо музичного супроводу наступного разу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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