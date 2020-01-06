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Груди без операцій: Емілі Ратажковскі показала гаряче фото в юності

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Емілі Ратажковскі показала фото у 14 років - фото 1
Емілі Ратажковскі показала фото у 14 років

Популярна модель Емілі Ратажковскі спростувала всі заяви про те, що отримала пишний бюст завдяки пластичним операціям. Тому зірка опублікувала архівне фото з юності.

28-річна американська акторка, модель та бізнесвумен Емілі Ратажковскі активно займається не лише різноманітними прогнозами, а й своїм профілем в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 25 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона не соромиться ділитись знімками зі своїх буднів. А родзинкою є те, що Емілі не має комплексів щодо своєї фігури, тож часто публікує доволі пікантні кадри.

Однак після недавнього селфі у білизні зірка отримала шквал негативних коментарів про пластичні операції на грудях. Щоб розставити всі крапки над "і", Ратажковскі оприлюднила архівний знімок з юності, на якому позує у купальнику.

"Мені подобалось показувати людям це йото, де мені 14, щоб підтвердити, що мої форми є природними. Зараз мені трохи сумно, що такі питання досі існують. Я була лише дитиною на цій світлині і хотіла, щоб світ заохочував моє 14-річне "я" бути не лише тілом... На щастя, я виявила, що є речі значно важливіші, аніж "сексуальність", але якщо ти 14-річна дівчинка, яка читає це, то зараз не варто ні про що хвилюватись. Читай багато книг та знай, що те, що ти бачиш в Instagram, це лише маленька частина прекрасних і складних людей", – зазначила модель, вкотре показавши, що має не лише чарівне обличчя.

Груди без операцій: Емілі Ратажковскі показала гаряче фото в юності - фото 378379

А зараз Емілі виглядає ось так:

Груди без операцій: Емілі Ратажковскі показала гаряче фото в юності - фото 378378

Джерело всіх фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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