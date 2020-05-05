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Peugeot представить новий електрокар: конкурент Volkswagen Golf R

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Peugeot - фото 1
Peugeot / kolesa

Стало відомо про швидкий вихід нової версії 308-ї моделі Peugeot. Втім, компанія підготувала не просто базову версію, а практично спорткар.

Причому відразу в стартовій лінійці буде представлений гібридний хот-хетч Peugeot 308 PSE. До речі, базова версія отримає електродвигун, а також ДВЗ-движок.

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Електромотор буде направляти свою потужність на задню вісь. Це дозволить перетворити автомобіль на повнопривідний, причому підсумкова потужність складе близько 300 кінських сил. В комплекті будуть йти і інші зміни. Мова йде в тому числі і про модернізацію шасі. Варто відзначити, що автомобіль складе конкуренцію популярному Volkswagen Golf R, який користується величезною популярністю.

Правда, дочекатися треба буде аж 2022 року, але про точні дати наразі говорити рано.

Peugeot представить новий електрокар: конкурент Volkswagen Golf R - фото 402121

Peugeot представить новий електрокар: конкурент Volkswagen Golf R - фото 402122

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Джерело: kolesa
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