На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Peugeot представить новий електрокар: конкурент Volkswagen Golf R
-
- 15
Стало відомо про швидкий вихід нової версії 308-ї моделі Peugeot. Втім, компанія підготувала не просто базову версію, а практично спорткар.
Причому відразу в стартовій лінійці буде представлений гібридний хот-хетч Peugeot 308 PSE. До речі, базова версія отримає електродвигун, а також ДВЗ-движок.
І ще: Легендарну Волгу перетворили на справжній масл-кар
Електромотор буде направляти свою потужність на задню вісь. Це дозволить перетворити автомобіль на повнопривідний, причому підсумкова потужність складе близько 300 кінських сил. В комплекті будуть йти і інші зміни. Мова йде в тому числі і про модернізацію шасі. Варто відзначити, що автомобіль складе конкуренцію популярному Volkswagen Golf R, який користується величезною популярністю.
Правда, дочекатися треба буде аж 2022 року, але про точні дати наразі говорити рано.
Читайте також: Mercedes-Benz за 100 тисяч євро забули в гаражі на 37 років
-
20:18З'явилися кадри зі зйомок другого сезону Мандалорця
-
20:13Белла повертається: Стефані Маєр випустить новий роман з серії "Сутінок"
-
20:00Упереджене ставлення 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:52Що найчастіше купують українці онлайн під час карантину
-
19:42Дизайнер створила ідеальний коц для пікніків після карантину
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:30Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
-
19:23Знайдена нова корисна властивість броколі
-
19:13Ці щоденні звички негативно впливають на здоров'я вашої спини
-
19:00Картинки з Днем ангела Юрія 2020: вітальні листівки та відкритки
-
18:53Instagram обмежив показ публікацій з популярним хештегом
-
18:42Популярний автомобільний виробник покидає ринок Європи
-
18:3185-річна зірка Бонда знялась для Vogue: ефектні фото
-
18:24Світоліна показала запальні танці на своїй кухні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:15Гороскоп на 6 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Peugeot представить новий електрокар: конкурент Volkswagen Golf R
-
17:42Meizu назвала ключові особливості нового флагманського смартфона
-
17:22Названий найкращий напій для підвищення чоловічої сили
-
17:20Привітання з Днем ангела Юрія 2020: вірші, смс та проза на іменини
-
17:14Вагітна Кеті Перрі приміряла образ туалетного паперу
-
16:51Актор з Гри престолів встановив рекорд з паверліфтингу
-
16:43Карантин стане причиною шаленої популяризації велосипедів в Європі
-
16:32Україна з висоти польоту: добірка дивовижних фото, які вас вразять
-
16:2153-річний Майк Тайсон на тренуванні вразив мережу
-
19:30Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
-
16:32Україна з висоти польоту: добірка дивовижних фото, які вас вразять
-
14:00Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
-
12:36Коли метро в Україні відновить роботу: Шмигаль розкрив план уряду
-
11:02Ivan NAVI – Холодна ніч: дивіться кліп на новий запальний трек
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 5 травня
-
07:16Погода в Україні 5 травня: дощі та посилення вітру
- 04 травня
-
21:24Названі країни ЄС, де пік коронавірусу ще попереду
-
18:55Київ накрили потужні зливи, подекуди з градом: фото затоплених вулиць
-
17:00Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці
-
13:24Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з послабленнями: що відкриють 11 травня
-
10:56Raketa переходить на платну доставку з 4 травня: відома ціна
-
09:24Золота Дзига 2020: оголошено найкращий український фільм
-
07:25Погода в Україні 4 травня: у яких областях найхолодніше
- 03 травня
-
21:47Як карантин вплинув на сексуальне життя людей з різних країн: пікантне дослідження
-
18:45Ця пандемія: Netflix випустив документальний серіал про коронавірус
-
15:50Дівчина тижня: провокативна іспанка Сільвія Карузо, яка заводить пікантними фото (18+)
-
12:18Чи справді коронавірус викликає безпліддя: відповідь експертів
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 3 травня
- 02 травня
-
21:23Що скаже чоловік? Оля Полякова оголила груди на карантинному селфі (18+)
-
18:14Цікаві факти про Джоан Роулінг і Гаррі Поттера, які варто знати кожному фанату
-
15:00Комунальні послуги, пенсії, карантин: нові зміни для українців у травні
-
12:197 домашніх занять, які допоможуть вам зняти напругу та стрес
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 2 травня
- 01 травня
-
21:546 найпоширеніших проблем у сексі: як їх усунути