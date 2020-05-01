Mercedes-Benz за 100 тисяч євро забули в гаражі на 37 років

Нерідко в гаражах знаходять занедбані або, як мінімум, просто забуті автомобілі. Природно, стан їх при цьому далеко неідеальний – в кращому випадку машини покриті товстим шаром пилу.

А що ж з ними відбувається далі? Як правило, їх відправляють на доведення до ладу: машину ретельно чистять, повертаючи їй колишній лиск і славу. Саме таку процедуру недавно пройшов класичний Mercedes-Benz W113 280 SL.

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Цим Mercedes користувалися всього 10 років, оскільки ще в 1982 році його помістили на гаражне зберігання, де він був до сьогодні Але зовсім нещодавно його дістали і вирішили гарненько відмити (ініціатором виступив син власника). За 37 років простою "німець" покрився товстим шаром пилу, крім того, на ньому утворилася цвіль, а в салоні знайшли щурячий послід. Щоб впоратися з усім цим, була залучена команда AMMO NYC, яка провела повний детейлінг автомобіля.

Спочатку Mercedes почистили зовні, а потім усередині, в тому числі, і під капотом. Після цього ретро-кар відполірували. У підсумку, зараз він виглядає як новенький.

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