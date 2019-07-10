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Свято Петра і Павла 2019: традиції, обряди та прикмети 12 липня

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Свято апостолів Петра і Павла - фото 1
Свято апостолів Петра і Павла

День апостолів Петра і Павла християни щороку відзначають 12 липня. Саме в цю дату завершується піст. До вашої уваги головні традиції та обряди свята, а також особливі народні прикмети, перевірені часом.

Дата свята Петра і Павла щороку незмінна: православні християни святкують цей день 12 липня. У 2019 році воно припадає на п'ятницю.

Вам знадобиться: Привітання зі святом Петра і Павла у віршах, прозі, смс і картинках

Історія свята Петра і Павла

Це свято сягає ще часів життя Ісуса. У сучасному світі воно не має такого великого значення, як тоді – сьогодні це просто день закінчення купальського циклу. Хоча насправді ми б мали багато часу приділити цьому незвичайному дню, присвяченому пам'яті двох перших Христових учнів. Петро – один з 12 апостолів. Він пройшов нелегкий шлях до віри, тричі зрадивши Ісуса, але все ж зміг розкаятись та навернутися до Бога. Коли почались гоніння за християнами, апостол Петро прийняв мученицьку смерть – його розп'яли на хресті.

Святий Павло, на відміну від Петра, апостолом не був. Навпаки, спочатку він переслідував іудеїв. Утім, одного разу в місті Дамаск, де він боровся з християнами, йому явився Христос, і від потужного світла Павло осліп. Коли ж він розкаявся і увірував – зір повернувся. Помер він також мученицькою смертю – йому відтяли голову.

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Апостоли Петро і Павло

Традиції в День Петра і Павла

Україні здавна вшановують святих апостолів Петра і Павла. До цього дня білили і святково вбирали хати, образи прикрашали чистими рушниками, білили та розмальовували піч. До церкви йшли у святковому одязі. При цьому християнське свято тісно переплелося зі слов'янськими традиціями, тож деякі обряди мають і язичницький підтекст.

Петро й Павло вважалися покровителями скотарів, тому до свята для пастухів обов'язково пекли мандрики із сиру. Рибалки ж у це свято моляться про успіх в рибній ловлі святому Петру, який вважається покровителем рибалок. А от апостолу Павлу моляться про процвітання бізнесу.

Раніше молодь в цей день ще до світанку йшла в поле – зустрічати сонце. У давні часи цей звичай зародився на Петрів день для того, щоб відганяти від поселення русалок. З першими променями сонця народ радів і співав. Але на цьому звичай не закінчувався. Далі молоді люди плели вінки, і тільки після цього з піснями йшли додому.

Яке ж свято без ворожіння! За традицією дівчата в цей день гадали на свого коханого. Їм потрібно зібрати 12 різних рослин, покласти їх під подушку і, заплющивши очі, сказати: "Дванадцять трав з різних полів, дванадцять юнаків! Хто суджений-ряджений, мені покажися і на мене подивися".

Також дівчата в свято Петра і Павла "завивали берізку". Для цього на молодій березі вибирали три гілки, сплітали їх в косу, і загадували бажання, повторюючи при цьому: "В ім'я Отця і Сина і Святого Духа!". Укутували гілочки зазвичай червоною стрічкою і міцною травою. Через три дні дівчата знову приходили до берези і дивилися – якщо коса не зів'яла і не розпустилася – то бажання обов'язково збудеться. Березову косу після ворожіння обов'язково розпускали.

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Завивання берізки

Вважають, хто в ніч на Петра-Павла не спатиме – той весь рік щасливим і здоровим буде.

Що не варто робити в свято

На Петра і Павла не можна їсти ягоди і фрукти, зібрані в нинішньому році. Хто не дотримався цього правила – накличе на себе біди і недуги. Скуштувавши фруктів і ягід врожаю цього року, потрібно йти в храм, і пригостити фруктами і ягодами жебраків, або віднести ці дари природи на могили померлих.

У цей день також забороняється одружуватись закоханим парам, інакше нічого доброго це не принесе

Народні прикмети 12 липня

Зі святом Петра і Павла пов'язані особливі прикмети про погоду:

  • Якщо на Петра один дощ – врожай непоганий, два – добрий, а три – багатий.
  • Як йде на Петра дощ – буде гнити картопля.
  • Як на Петрів день спека – то на Різдво мороз.
  • Петрів день – це маківка літа, з моменту якої настає 40 спекотних днів.
  • Петрівки холодні – рік голодний.
Традиції на Петра і Павла - фото 262144
Прикмети на Петра і Павла

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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