Pet Detector: технологія, яка не дозволить вашому котові мерзнути надворі

Ваш пухнастик більше не сидітиме під дверима / Time Magazine

Не всі коти вирізняються вмінням годинами наполегливо м'явкати під дверима. Саме для власників таких пухнастиків був придуманий пристрій, який дозволить вашим чотирилапим не мерзнути надворі.

Ентузіаст EdgeElectronics створив Pet Detector – гаджет, який надсилає повідомлення власникові на смартфон, якщо кіт перебуває біля дверей.

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Як повідомляється, гаджет працює на одноплатному комп'ютері Raspberry Pi, оснащеному камерою, спрямованою в бік входу у приміщення. Рішення працює на скрипті Python, який за допомогою моделі TensorFlow MobileNet-SSD розпізнає об'єкти в потоці.

Детектор визначає дві області – "внутрішню" (тварина перебуває в будинку і хоче вийти надвір) і "зовнішню" (кіт проситься додому). Якщо вихованець перебуває в них протягом десяти послідовних кадрів (понад 10 секунд), то за допомогою API Twillio пристрій надсилає на смартфон власника повідомлення з інформацією про те, що тварина хоче увійти/вийти.

Як працює Pet Detector:

Наостанок зазначимо, що вихідний код Pet Detector і докладна інструкція по його створенню опубліковані на GitHub.

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