У мережі показали реакцію собаки на улюблені іграшки: веселе відео

Власники подарували своєму улюбленцю на Різдво тенісні м'ячі. Радість собаки була нескінченною.

У мережі з'явилося відео з собакою, якому господарі у честь Різдва презентували два десятка тенісних м'ячів. Вихованець відчув нескінченну радість, коли побачив таку кількість улюблених іграшок і навіть трохи розгубився.

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"Різдво завжди було улюбленим святом Стелли! Вона любить розгортати свої подарунки поодинці. Тенісні м'ячі – улюблена іграшка Стелли, і я хотів подивитися, як вона відреагує, якщо отримає багато м'ячів одночасно! Їй 13 років, але вона все ще веде себе як щеня і дуже емоційна", – зазначила господиня.

My dog Stella’s favorite toy is tennis balls so naturally for Christmas this year we bought her 24 to see what she would do. Result: She did not know what to do pic.twitter.com/i1ucLYfWi2 — Julianna (@radicaljulianna) 26 грудня 2018 р.

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