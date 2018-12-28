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Новий рік 2019 Різдво

У мережі показали реакцію собаки на улюблені іграшки: веселе відео

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Собака отримав безліч улюблених іграшок - фото 1
Собака отримав безліч улюблених іграшок / Twitter

Власники подарували своєму улюбленцю на Різдво тенісні м'ячі. Радість собаки була нескінченною.

У мережі з'явилося відео з собакою, якому господарі у честь Різдва презентували два десятка тенісних м'ячів. Вихованець відчув нескінченну радість, коли побачив таку кількість улюблених іграшок і навіть трохи розгубився.

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"Різдво завжди було улюбленим святом Стелли! Вона любить розгортати свої подарунки поодинці. Тенісні м'ячі – улюблена іграшка Стелли, і я хотів подивитися, як вона відреагує, якщо отримає багато м'ячів одночасно! Їй 13 років, але вона все ще веде себе як щеня і дуже емоційна", – зазначила господиня.

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Джерело: mashable
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