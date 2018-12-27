Кур'єр, який любить котів, став зіркою Reddit

Користувачі не можуть втримати усмішку від доброзичливого кур'єра, який не втримався, щоб не приділити трішки уваги коту.

У соцмережі Reddit користувач з ніком smokeymctokerson поділився милим відео зі своїм кур'єром, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 5 годин допис побачили понад 56 тис. осіб, а ще більш як 800 залишили коментарі.

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"Хлопець з доставки UPS (компанія у США, яка займається логістикою та експрес-доставкою, - ред.) виділяє трішки часу, щоб потішити мого кота", – відзначив автор. Коментатори також наголосили, що від такого настирливого домашнього улюбленця не так легко й піти.

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