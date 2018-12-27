Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Кур'єр, який любить котів, став зіркою Reddit

  • 11
Кур'єр приділив увагу котику і став зіркою Reddit - фото 1
Кур'єр приділив увагу котику і став зіркою Reddit

Користувачі не можуть втримати усмішку від доброзичливого кур'єра, який не втримався, щоб не приділити трішки уваги коту.

У соцмережі Reddit користувач з ніком smokeymctokerson поділився милим відео зі своїм кур'єром, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 5 годин допис побачили понад 56 тис. осіб, а ще більш як 800 залишили коментарі.

І ще: Дівчинка та кіт, які насолоджуються сонцем, підкорили Reddit

"Хлопець з доставки UPS (компанія у США, яка займається логістикою та експрес-доставкою, - ред.) виділяє трішки часу, щоб потішити мого кота", – відзначив автор. Коментатори також наголосили, що від такого настирливого домашнього улюбленця не так легко й піти.

UPS delivery guy takes time out to love on my cat. from r/aww

Читайте також: Кумедні собаки у машині розвеселили Reddit

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
  • 21 грудня, 16:14
  • 3647
Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання і побажання українською
  • 22 грудня, 13:15
  • 10417
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 943984
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл