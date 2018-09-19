Перспектива: вийшов трейлер фантастичного трилера

У мережі опублікований трейлер науково-фантастичного трилера Перспектива.

У головних ролях у фільмі знялися Педро Паскаль ("Гра престолів", "Праведник-2") і Софі Тетчер ("Той, що виганяє диявола").

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Стрічка присвячена історії шукачів скарбів, які промишляють на іншій планеті. За сюжетом батько і дівчина-підліток вирушають разом на віддалену планету, де мають намір шукати дорогоцінні камені. Знаходяться вони в глибині токсичного лісу. Під час подорожі герої зустрічають інших шукачів каменів і вступають з ними в конфлікт.



Режисерами фільму стали Кріс Кальдвель і Зік Ерл. Вихід стрічки запланований на 2 листопада.

Днями фільм "Капітан Марвел" нарешті отримав перший трейлер, який стрімко підкорює мережу. Прем'єра нового кіно від Marvel запланована на 8 березня 2019 року.

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