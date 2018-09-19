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Грінч: новий трейлер різдвяного мультфільму

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Грінч, дивіться трейлер онлайн: - фото 1
Грінч, дивіться трейлер онлайн: / YouTube

У мережі з'явився новий трейлер до мультфільму "Грінч" (The Grinch), де головного героя озвучив зірка "Шерлока" та "Доктора Стренджа" Бенедикт Камбербетч.

Студія Illumination презентувала свіже промо до майбутнього мультиплікаційного фільму, який відродить вічного противника Санти - Грінча. Саме зелений монстр знову з'явиться на екранах в Україні вже 20 грудня.

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Сюжет розповідає про те, як Грінч вкотре вирішує зруйнувати святкову атмосферу та викрасти всі подарунки від Санта-Клауса, а допомагатимуть йому у цьому його нові домашні улюбленці. Відзначимо, що озвучили персонажів Бенедикт Камбербетч та Кейтлін Махер. До слова, всього за добу відео переглянули понад 2 млн осіб!

Грінч, дивіться трейлер онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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