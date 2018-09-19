Грінч: новий трейлер різдвяного мультфільму

У мережі з'явився новий трейлер до мультфільму "Грінч" (The Grinch), де головного героя озвучив зірка "Шерлока" та "Доктора Стренджа" Бенедикт Камбербетч.

Студія Illumination презентувала свіже промо до майбутнього мультиплікаційного фільму, який відродить вічного противника Санти - Грінча. Саме зелений монстр знову з'явиться на екранах в Україні вже 20 грудня.

І ще: Перша людина: фінальний трейлер фільму з Райаном Госліном

Сюжет розповідає про те, як Грінч вкотре вирішує зруйнувати святкову атмосферу та викрасти всі подарунки від Санта-Клауса, а допомагатимуть йому у цьому його нові домашні улюбленці. Відзначимо, що озвучили персонажів Бенедикт Камбербетч та Кейтлін Махер. До слова, всього за добу відео переглянули понад 2 млн осіб!

Грінч, дивіться трейлер онлайн:

Читайте також: Капітан Марвел: вийшов перший трейлер до фільму