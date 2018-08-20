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Перший в світі кінопостер виставили на аукціон за рекордну суму

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Перший в світі кінопостер - фото 1
Перший в світі кінопостер / sothebys

На аукціон потрапив постер з першого в історії кінопоказу братів Люм'єр за 1895 рік.

На сайті аукціонного дому Sotheby's з'явився кінопостер, який є першим за всю історію кінематографа. Про це повідомляють на сторінці аукціону.

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На торги виставили рекламний плакат з першого сеансу кіно в паризькому Гранд-кафе 28 грудня 1895 року. Тоді брати Огюста і Луї Жан Люм'єр показали свої перші короткометражні фільми.

Плакат з першого сеансу кіно - фото 271185

Плакат з першого сеансу кіно

Стартова ціна постера 50 тисяч доларів. Торги пройдуть 28 серпня по 4 вересня. В Sotheby's вважають, що ціна може піднятися до 76 тисяч доларів.

Художником постера став Анрі Бріспот. На плакаті зображено натовп перед сеансом кіно. Але в інформації до лоту зазначено, що перший сеанс відвідало всього 30 осіб.

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Джерело: sothebys
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