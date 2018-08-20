Перший в світі кінопостер виставили на аукціон за рекордну суму

На аукціон потрапив постер з першого в історії кінопоказу братів Люм'єр за 1895 рік.

На сайті аукціонного дому Sotheby's з'явився кінопостер, який є першим за всю історію кінематографа. Про це повідомляють на сторінці аукціону.

І ще: У Нідерландах гостям фестивалю запропонували позначити лоб червоною крапкою, і ось чому

На торги виставили рекламний плакат з першого сеансу кіно в паризькому Гранд-кафе 28 грудня 1895 року. Тоді брати Огюста і Луї Жан Люм'єр показали свої перші короткометражні фільми.

Плакат з першого сеансу кіно

Стартова ціна постера 50 тисяч доларів. Торги пройдуть 28 серпня по 4 вересня. В Sotheby's вважають, що ціна може піднятися до 76 тисяч доларів.

Художником постера став Анрі Бріспот. На плакаті зображено натовп перед сеансом кіно. Але в інформації до лоту зазначено, що перший сеанс відвідало всього 30 осіб.

Читайте також: Встановлено новий рекорд зі складання кубика Рубика