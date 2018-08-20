Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Встановлено новий рекорд зі складання кубика Рубика

  • 54
Рекорд зі складання кубика Рубика - фото 1
Рекорд зі складання кубика Рубика / pexels

Представники федерації зафіксували результат для реєстру національних досягнень, дані будуть спрямовані для публікації в Книзі рекордів Гіннесса.

Житель Тбілісі Вако Марчілашвілі встановив новий світовий рекорд Гіннеса – складання кубиків Рубика під водою. Як повідомляє Федерація рекордів Грузії, 18-річний Марчілашвілі, зробивши всього один вдих і пішовши під воду, зумів зібрати шість стандартних кубиків Рубика (3х3). Це зайняло у нього хвилину і 44 секунди.

І ще: У Нідерландах гостям фестивалю запропонували позначити лоб червоною крапкою, і ось чому

Місцеві ЗМІ повідомляють, що до цього Марчілашвілі не доводилося збирати головоломку під водою. Цей рекорд він встановив з першої спроби.

Представники федерації зафіксували результат для реєстру національних досягнень, дані будуть спрямовані для публікації в Книзі рекордів Гіннесса. Грузинський рекордсмен також є дворазовим чемпіоном Грузії по збиранню кубиків Рубика.

Раніше світовий рекорд належав американцеві Ентоні Бруксу, який зібрав п'ять кубиків Рубика під водою.

Читайте також: Зімітувати клінічну смерть: у мережі згадали найбільш курйозне видалення в історії футболу

Джерело: youtube
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 728
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 512
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Події