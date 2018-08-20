Встановлено новий рекорд зі складання кубика Рубика

Представники федерації зафіксували результат для реєстру національних досягнень, дані будуть спрямовані для публікації в Книзі рекордів Гіннесса.

Житель Тбілісі Вако Марчілашвілі встановив новий світовий рекорд Гіннеса – складання кубиків Рубика під водою. Як повідомляє Федерація рекордів Грузії, 18-річний Марчілашвілі, зробивши всього один вдих і пішовши під воду, зумів зібрати шість стандартних кубиків Рубика (3х3). Це зайняло у нього хвилину і 44 секунди.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що до цього Марчілашвілі не доводилося збирати головоломку під водою. Цей рекорд він встановив з першої спроби.

Представники федерації зафіксували результат для реєстру національних досягнень, дані будуть спрямовані для публікації в Книзі рекордів Гіннесса. Грузинський рекордсмен також є дворазовим чемпіоном Грузії по збиранню кубиків Рубика.

Раніше світовий рекорд належав американцеві Ентоні Бруксу, який зібрав п'ять кубиків Рубика під водою.

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