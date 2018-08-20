У Нідерландах гостям фестивалю запропонували позначити лоб червоною крапкою, і ось чому

Троє відвідувачів скористалися пропозицією.

Організатори фестивалю Haarlem Culinair в Нідерландах запропонували учасникам клеїти на лоб велику червону крапку, якщо вони не хочуть бути на загальних фотографіях з заходу. Відсутність червоного маркера означало автоматичну згоду на публікацію фото і відео.

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Червону крапку-стікер можна було отримати у організаторів, також дозволялося скористатися помадою. З 70 тисяч відвідувачів пропозицією організаторів скористалися троє.

Організатори пояснили, що виявивши на загальних фото людину з червоною крапкою, вони редагували його зображення перед розміщенням кадру в Facebook. Тим самим вони відреагували на нові європейські правила про захист приватного життя.

Таке ж правило збираються застосувати на іншому фестивалі, який також пройде в серпні.

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