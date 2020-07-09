Перший серійний гібрид Lamborghini позбувся даху та став ексклюзивним

У першого серійного гібрида Lamborghini з'явився відкритий побратим – Sián Roadster. Від купе новинка відрізняється лише типом кузова. Причому даху у неї немає взагалі – навіть за доплату. До того ж тираж родстера менший, ніж у базової моделі – усього 19 екземплярів. І вони всі вже продані.

Родстер Lamborghini Sián зберіг основні атрибути гібридного купе. Дизайнери вирішили не відмовлятися ані від інтегрованого переднього спліттера, ані від Y-подібних ходових вогнів, ані навіть від запозиченого у Countach тунелю periscopio – діагональних ліній, що простягаються від кокпіта до корми. Правда, тепер їх вінчають два обтічники, і це єдина деталь, яка відрізняє родстер від базової моделі.

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Тираж родстера – 19 примірників. Разом з 63 "Сіанами" у кузові купе цифри утворюють число 1963 – рік заснування Lamborghini.

Даху у "Сіана"-родстера немає взагалі: ані жорсткого, ані складаного, ані навіть за доплату. Ззаду встановлені активні охолоджуючі заслінки, що дозволяють відводити тепло від двигуна. Вони зроблені з патентованого матеріалу, що реагує на температуру у вихлопній системі: чим вона вища, тим більший кут відкриття. У дефлекторів вентиляції в салоні новий дизайн. Накладки друкують на 3D-принтері, і в рамках програми персоналізації на них можна нанести ініціали власника.

Силова установка як і раніше представлена ​​атмосферним V12 6.5 потужністю 785 кінських сил і 34-сильним електромотором. Вузол e-motor вбудований у роботизовану коробку передач ISR з одним зчепленням і працює під напругою 48 вольт. Джерелом струму є не традиційний для галузі літій-іонний акумулятор, а іоністор (суперконденсатор). Він повністю заряджається при кожному гальмуванні і короткочасно живить електромотор піковим струмом 600 ампер.

Гібридна надбудова допомагає основному двигуну при розгонах на швидкостях до 130 кілометрів на годину, після чого e-motor вимикається для кращої еластичності. Крім того, він заповнює провали у тязі при переході з однієї передачі на іншу, що робить автомобіль на 10 відсотків швидшим. На стільки ж збільшується тягове зусилля на третій передачі. З місця до "сотні" родстер розганяється менш ніж за 2,9 секунди (показник купе – 2,8). Максимальна швидкість – 350 кілометрів на годину.

Унікальна гібридна установка – це тільки початок. У Lamborghini працюють над потужними іоністорами і новими типами батарей, і вже є перші результати. У хімічній лабораторії Массачусетського технологічного інституту дослідникам вдалися синтезувати матеріал з особливою молекулярною структурою, що дозволяє вдвічі збільшити щільність зберігання енергії. Створені на основі цієї технології суперконденсатори перевершать все те, що зараз є для комерційного використання.

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