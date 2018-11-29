Перший робочий день: як сподобатися новим колегам

Нам здається, що не потрібно вкотре пояснювати, чому особливо важливо справити хороше враження у свій перший робочий день. Адже це той час, коли вам потрібно не лише сподобатися колегам, босу, а й злій вахтерці на вході, щоб потім не стати жертвою неприємностей.

Що ж зробити для того, щоб не стати аутсайдером на новій роботі?

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Готуємось заздалегідь

По-перше, вам потрібно добряче виспатись. Свіжий вигляд ще нікого не робив менш привабливим. По-друге, приведіть себе у порядок. Сумніваємось, що нечупара припаде до душі новим колегам. По-третє, намагайтесь не запізнюватися на роботу у свій перший робочий день. Ви ж не хочете, щоб до вас приклеївся ярлик з написом "непунктуальний".

Готуйтесь до першого дня заздалегідь

У своєму новому відділі намагайтесь перезнайомитись з усіма та долучатися до перекурів і кавових перерв. Як правило, найцікавіше обговорюється саме за межами кабінетів.

Вивчаємо очікування

Не соромтесь у перші дні роботи дізнатися, що від вас очікують на новій роботі. Це дозволить вам зрозуміти, на чому слід сконцентруватися, а на що не варто витрачати свій час. Не варто забувати й про своєрідні "правила гри", яких не варто порушувати на новому робочому місці.

Дізнайтесь, що від вас очікують на новій роботі

Ні провокаціям!

Будьте готовими до того, що в перші дні роботи вас будуть перевіряти на стресостійкість. Намагайтесь поводитись максимально стримано та врівноважено, щоб "випробовувальний термін" не став завершенням вашої кар'єри у новій компанії. Не забувайте, що потрібно бути доброзичливим і, водночас, відстоювати свою позицію. Просто робіть це з розумом.

Не забувайте про комунікацію

Не пробуйте сподобатися усім

Ви не стодоларова купюра, щоб усім подобатися. Просто запам'ятайте це. Звичайно ж, ввічливість ніхто не скасовував. Але це не означає, що потрібно поводитися так, щоб у всіх виникала думка, що ви прикидаєтесь. Головне у новому колективі, що ви подобаєтесь тим, хто подобається вам. Усе решта – дурниці.

Маємо надію, що нова робота принесе вам лише задоволення, а також потішить високою зарплатою. Залишайтесь на МАКСИМУМі, щоб бути в тренді!

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