Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Науковці назвали чинник, який вкрай негативно впливає на продуктивність

  • 13
Покладіть смартфон якомога далі від робочого столу - фото 1
Покладіть смартфон якомога далі від робочого столу

Ресурс Quartz опублікував результати дослідження, згідно з яким люди під час роботи відволікаються на додатки на телефоні в середньому 10 разів на годину.

Цікаво, що на відновлення концентрації на роботі потрібно витратити аж (!) 23 хвилини та 15 секунд.

І ще: Науковці вважають, що стрес може бути корисним, але є одна умова

Матільда Коллін з Front уважає, що на телефоні мають бути вимкнені всі сповіщення. Таким чином гаджет не буде відволікати вас від виконання роботи.

Вимкнувши сповіщення я почала більш ефективно працювати, і це допомогло мені утримувати концентрацію протягом тривалого часу та позбавило від стресу, який з'являється, коли ти починаєш відчувати, як тебе розриває у різних напрямках.

Спробуйте вимкнути всі сповіщення на роботі - фото 291953
Спробуйте вимкнути всі сповіщення на роботі

Засновниця Айє Моа з Bloomberg говорить, що для продуктивності потрібно вимкнути смартфон, підтримувати водний баланс і постійно рухатися.

"Люди говорять про продуктивність, маючи на увазі цифри та рядки коду, але справжня продуктивність пов'язана з відчуттям, яке виникає, коли в кінці робочого дня закриваєш ноутбук. Я йду додому щаслива, якщо розумію, що задоволена днем, який минув".

А що допомагає вам залишатися продуктивними на роботі?

Читайте також: Чому робота негативно впливає на психіку людини: відповідь науковців

Джерело: QZ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 26 листопада, 18:49
  • 1062
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 10009
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 526
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради