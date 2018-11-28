Науковці назвали чинник, який вкрай негативно впливає на продуктивність

Ресурс Quartz опублікував результати дослідження, згідно з яким люди під час роботи відволікаються на додатки на телефоні в середньому 10 разів на годину.

Цікаво, що на відновлення концентрації на роботі потрібно витратити аж (!) 23 хвилини та 15 секунд.

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Матільда Коллін з Front уважає, що на телефоні мають бути вимкнені всі сповіщення. Таким чином гаджет не буде відволікати вас від виконання роботи.

Вимкнувши сповіщення я почала більш ефективно працювати, і це допомогло мені утримувати концентрацію протягом тривалого часу та позбавило від стресу, який з'являється, коли ти починаєш відчувати, як тебе розриває у різних напрямках.

Спробуйте вимкнути всі сповіщення на роботі

Засновниця Айє Моа з Bloomberg говорить, що для продуктивності потрібно вимкнути смартфон, підтримувати водний баланс і постійно рухатися.

"Люди говорять про продуктивність, маючи на увазі цифри та рядки коду, але справжня продуктивність пов'язана з відчуттям, яке виникає, коли в кінці робочого дня закриваєш ноутбук. Я йду додому щаслива, якщо розумію, що задоволена днем, який минув".

А що допомагає вам залишатися продуктивними на роботі?

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