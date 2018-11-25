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Списки, які потрібно вести кожному
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Одним із найбільш поширених і простих способів організувати своє життя є складання списків. І мова не лише про перелік продуктів, які потрібно купити.
До вашої уваги перелік списків, які має вести кожна людина. До слова, для цього не обов'язково заводити 100500 нових блокнотів.
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Креативні ідеї
Творчість – процес спонтанний, а це означає, що загнати його у рамки нормативів надзвичайно складно. Тому створення списків цінних ідей, оригінальних міркувань, незвичайних думок прийде вам на допомогу в той момент, коли в голову не будуть приходити геніальні ідеї, які, часом, так необхідні.
Рекомендуємо такий список вести на смартфоні, адже цей пристрій завжди з вами. Спало щось на думку – запишіть це. До слова, можна й на диктофон.
Список літератури
Якщо після прочитання чергової книги ви щоразу мучитесь, вибираючи наступну, то пора завести спеціальний список для читання. До нього можна записувати кожну книгу, яку порадили вам друзі, знайомі, а також новинки, які зацікавили вас. Також цей список допоможе оцінити кількість прочитаної літератури.
Рекомендуємо також записувати цікаві думки з книжок, які можуть знадобитися вам у майбутньому!
Цікаві події
Такий список підійде для тих, хто обожнює усілякі виставки, концерти, події, і хоче не пропускати жодну з них. Якщо ж його нічим заповнити – задумайтесь, чи все ви робите правильно.
Списки справ
Щоб не пропустити все, що ви запланували – складайте список справ. В ідеалі його варто складати у неділю ввечері на наступний тиждень. Це дозволить записати важливі справи та зазначити дедлайни. Якщо з'являються якісь непередбачувані справи – доповнюйте ваш список, щоб встигнути все зробити.
Список фільмів для перегляду
Щороку знімають та випускають величезну кількість стрічок. Щоб не пропустити цікавинки – складайте список фільмів, які вам цікаві. Також можна записувати до списку ті фільми, які вийдуть пізніше. Там же вкажіть дату прем'єри, щоб не пропустити.
Список бажань
Криза бажань – не жарт. Якщо ви в один прекрасний момент відчули вселенську нудьгу та зрозуміли, що вам нічого не хочеться, то це він і є. Свої бажання потрібно любити, берегти й плекати. А щоб вони краще росли, потрібно записувати їх до спеціального списку, який повинен налічувати не менше 101 пункту.
Антисписок
Всі звикли, що до списку справ потрібно записувати ті завдання, які необхідно виконати. Але є певні ситуації, коли варто скласти список справ, які не можна виконувати. До прикладу, такий список підійде для тих, хто позбувається шкідливих звичок, планує переглянути свій раціон тощо.
Насправді ж, списків може бути значно більше. Головне – не забути їх вести!
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