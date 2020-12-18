Перший раз: як навчитися кататися на лижах

Якщо ви давно хотіли, але ніяк не наважувалися покататися на лижах, ми розповімо, як навчитися правильно кататися на лижах, щоб уникнути серйозних травм і отримувати задоволення від процесу!

По-перше, не варто вчитися катанню на гірських лижах у друзів або за допомогою інтернет-порталів з рекомендаціями. Це може бути небезпечно. Правильним рішенням буде найняти інструктора, який разом з туристом пройде всі етапи навчання, вкаже на помилки і навчить не тільки правильній техніці, але і красивому катанню.

І ще: Чи варто качати прес кожного дня: відповідь тренера

Для підбору професійного інструктора експерти рекомендують звернутися у спеціалізовану школу гірськолижної майстерності, тренери якої мають ліцензію і посвідчення інструктора, а їх високий рівень катання на лижах підтверджується сертифікацією.

Початкове навчання гірським лижам

На навчальному схилі ви проводили заняття з інструктором в статиці і в малодинамічних вправах. Тепер ви вмієте правильно носити лижі, ставити ноги у кріплення, пересуватися і ковзати на малих ухилах, повертати плугом і гальмувати.

Головне, ви пройшли психологічну адаптацію до нового способу пересування, і тепер не відчуваєте страху і невпевненості, а стали прагнути навчитися їздити красиво і з задоволенням.

Для перших кроків критерій вибору лиж обмежується тільки зростом. Залежно від фізичних кондицій і координованості годяться лижі довжиною на 15 - 25 см коротші за ваш зріст. Інші параметри не важливі.

Рекомендується використовувати лижі початкового рівня. Але не варто купувати такі моделі оскільки після початкового курсу вони стануть гальмом в подальшому прогресі.

Це цікаво: Достатньо 11 хвилин: учені розповіли, як продовжити тривалість життя