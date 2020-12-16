Достатньо 11 хвилин: учені розповіли, як продовжити тривалість життя

Учені констатують: якщо витрачати на виконання вправ всього 11 хвилин на день, така практика може стати простим способом захистити себе від ранньої смерті. Тож не лінуйтеся та робіть усе можливе для того, щоб продовжити тривалість свого життя!

Медики наполегливо рекомендують щодня виконувати вправи. Основною перевагою такої звички, за їхніми словами, є зниження ризику серйозних захворювань, включаючи патології серця, інсульт, діабет 2 типу, а також рак.

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"Виконання вправ, завдяки своєму оздоровчому ефекту, може знизити ризик ранньої смерті до 30 відсотків", – розповідають експерти.

Фахівці відзначають, що для отримання такого вражаючого ефекту фізичної активності, зовсім не потрібно тренуватися багато. Згідно з даними нового дослідження, опублікованого Британським медичним журналом (BMJ), простим способом уникнути ранньої смерті є виконання вправ протягом усього 11 хвилин на день.

"Встановили, що люди, які працюють за комп'ютером і сидять на кріслі від восьми до десяти годин на день, але щодня виконували по 11 хвилин помірні й інтенсивні вправи, – з меншою ймовірністю вмирали раніше, ніж ті, хто займався фізичними вправами усього близько двох хвилин на день", – інформує BMJ.

Подібна закономірність підтверджується результатами спостережень за 44 370 чоловіками та жінками середнього віку, які проживають у США, Норвегії та Швеції. Спостереження за ними тривали від 4 до 14,5 року. За дослідний період помер 3 451 учасник проєкту.

Якщо говорити про вправи середньої інтенсивності, вчені нагадали, що до них належать дії, що підвищують частоту серцевих скорочень та змушують дихати швидше. Інтенсивні навантаження змушують дихати важче і значно збільшують частоту серцевих скорочень.

Крім підтримки фізичної активності, простим способом знизити ризик ранньої смерті також є споживання різноманітних рослинних продуктів – фруктів, овочів, горіхів, цільного зерна, бобових.

"Багато досліджень пов'язують багатий рослинною їжею раціон зі зниженням ризику передчасної смерті, а також зі зниженням ризику раку, метаболічного синдрому, серцевих захворювань, депресії та погіршення стану мозку", – постулювали медики.

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