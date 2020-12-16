Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Достатньо 11 хвилин: учені розповіли, як продовжити тривалість життя

  • 38
Усього 11 хвилин вправ дозволяють зміцнити здоров'я - фото 1
Усього 11 хвилин вправ дозволяють зміцнити здоров'я

Учені констатують: якщо витрачати на виконання вправ всього 11 хвилин на день, така практика може стати простим способом захистити себе від ранньої смерті. Тож не лінуйтеся та робіть усе можливе для того, щоб продовжити тривалість свого життя!

Медики наполегливо рекомендують щодня виконувати вправи. Основною перевагою такої звички, за їхніми словами, є зниження ризику серйозних захворювань, включаючи патології серця, інсульт, діабет 2 типу, а також рак.

Це цікаво: Названий простий спосіб зняти стрес за 1 хвилину

"Виконання вправ, завдяки своєму оздоровчому ефекту, може знизити ризик ранньої смерті до 30 відсотків", – розповідають експерти.

Фахівці відзначають, що для отримання такого вражаючого ефекту фізичної активності, зовсім не потрібно тренуватися багато. Згідно з даними нового дослідження, опублікованого Британським медичним журналом (BMJ), простим способом уникнути ранньої смерті є виконання вправ протягом усього 11 хвилин на день.

Достатньо 11 хвилин: учені розповіли, як продовжити тривалість життя - фото 439239

"Встановили, що люди, які працюють за комп'ютером і сидять на кріслі від восьми до десяти годин на день, але щодня виконували по 11 хвилин помірні й інтенсивні вправи, – з меншою ймовірністю вмирали раніше, ніж ті, хто займався фізичними вправами усього близько двох хвилин на день", – інформує BMJ.

Подібна закономірність підтверджується результатами спостережень за 44 370 чоловіками та жінками середнього віку, які проживають у США, Норвегії та Швеції. Спостереження за ними тривали від 4 до 14,5 року. За дослідний період помер 3 451 учасник проєкту.

Якщо говорити про вправи середньої інтенсивності, вчені нагадали, що до них належать дії, що підвищують частоту серцевих скорочень та змушують дихати швидше. Інтенсивні навантаження змушують дихати важче і значно збільшують частоту серцевих скорочень.

Достатньо 11 хвилин: учені розповіли, як продовжити тривалість життя - фото 439238

Крім підтримки фізичної активності, простим способом знизити ризик ранньої смерті також є споживання різноманітних рослинних продуктів – фруктів, овочів, горіхів, цільного зерна, бобових.

"Багато досліджень пов'язують багатий рослинною їжею раціон зі зниженням ризику передчасної смерті, а також зі зниженням ризику раку, метаболічного синдрому, серцевих захворювань, депресії та погіршення стану мозку", – постулювали медики.

Читайте також: 5 продуктів, які категорично не підходять для вечері

Джерело: Med2
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото
  • 13 грудня, 20:22
  • 1373
Як обрати якісну штучну ялинку: 5 порад
  • 12 грудня, 14:45
  • 155
Коли провів карантин з користю: чоловік сам збудував крутий гараж (фото)
  • 05 грудня, 17:51
  • 106
Загрузка...
Новини