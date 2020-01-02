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Перший мем року: рукоприкладство Папи Римського зробило його зіркою мережі

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Папа Римський став першим мемом 2020 року - фото 1
Папа Римський став першим мемом 2020 року / gettyimages

У мережі з'явилося відео, на якому невідома жінка хапає за руку Папу Римського Франциска через загородження, коли той проходив поруч з іншими паломниками, і грубо тягне його у свою сторону. Інцидент стався під час зустрічі понтифіка з вірянами на площі Святого Петра в Римі.

На опублікованому у твіттері CBS News ролику видно, як Папа Римський намагається вивільнитися і плескає жінку по руці. У цей момент в ситуацію вже втручається охорона.

І ще: Відкладіть телефони: Папа Римський закликав людей до діалогу

Реакція предстоятеля Римської католицької церкви викликала бурхливу дискусію про те, чи міг він вчинити інакше, а також стала мемом.

"У нас вже є перший мем року. 2020 буде класним"

"У цьому році я буду реагувати як Папа Римський на людей, які діють мені на нерви"

"Ця жінка – "Манчестер Юнайтед", а Папа Римський – це Поль Погба"

"Останнє відео року: Ненсі (спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, затятий опонент Дональда Трампа) намагається заробити духовні очки для імпічменту Трампа. Навіть Папа Римський не в захваті"

"Уявіть собі, що ви можете сказати: мене вдарив Папа Римський"

А як вважаєте ви, Папа Римський вчинив правильно?

Раніше Папа Римський закликав людей використовувати якомога менше прикметників

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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