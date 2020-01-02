Перший мем року: рукоприкладство Папи Римського зробило його зіркою мережі

У мережі з'явилося відео, на якому невідома жінка хапає за руку Папу Римського Франциска через загородження, коли той проходив поруч з іншими паломниками, і грубо тягне його у свою сторону. Інцидент стався під час зустрічі понтифіка з вірянами на площі Святого Петра в Римі.

На опублікованому у твіттері CBS News ролику видно, як Папа Римський намагається вивільнитися і плескає жінку по руці. У цей момент в ситуацію вже втручається охорона.

І ще: Відкладіть телефони: Папа Римський закликав людей до діалогу

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd — CBS News (@CBSNews) December 31, 2019

Реакція предстоятеля Римської католицької церкви викликала бурхливу дискусію про те, чи міг він вчинити інакше, а також стала мемом.

"У нас вже є перший мем року. 2020 буде класним"

we already have the first meme of the year. 2020 will be lit — O. T. O (@Abduljermaine) January 1, 2020

"У цьому році я буду реагувати як Папа Римський на людей, які діють мені на нерви"

This year I resolve to be more like the pope when people get on my nerves. pic.twitter.com/9ph509WnNp — Nathan McDermott (@natemcdermott) January 1, 2020

"Ця жінка – "Манчестер Юнайтед", а Папа Римський – це Поль Погба"

The woman is Manchester United and the Pope is Paul Pogba pic.twitter.com/KoNQ5kyNGZ — Nooruddean (@BeardedGenius) January 1, 2020

"Останнє відео року: Ненсі (спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, затятий опонент Дональда Трампа) намагається заробити духовні очки для імпічменту Трампа. Навіть Папа Римський не в захваті"

Last video of the year



Nancy tries to score spiritual points for "Impeaching Trump"



Even the Pope isn't amused. pic.twitter.com/ExVyhRf0vb — Carpe Donktum (@CarpeDonktum) January 1, 2020

"Уявіть собі, що ви можете сказати: мене вдарив Папа Римський"

Imagine being able to say you got smacked by the Pope https://t.co/Al3qhZTx8h — Alan White (@aljwhite) January 1, 2020

А як вважаєте ви, Папа Римський вчинив правильно?

Раніше Папа Римський закликав людей використовувати якомога менше прикметників