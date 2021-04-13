Перший масовий автомобіль Hyundai з 70-х став електрокаром

Hyundai показала концепт, який є сучасною інтерпретацією Hyundai Pony – першого масового автомобіля марки. Таким чином компанія відзначила відкриття нового клієнтського центру в південнокорейському Пусані.

Відроджений Pony побудований на базі історичної моделі, але відрізняється від нього дизайнерськими штрихами та повністю електричною силовою установкою, пише Car and Driver.

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Передня оптика шоу-кара зберегла історичну форму, а ззаду з'явилися "піксельні" ліхтарі. Подібні вже показували на концепті 45, який перетворився на серійний кросовер Ioniq 5, і мінівені Staria. При створенні автомобіля дизайнери Hyundai також черпали натхнення в зовнішності Pony.

Салон автомобіля переробили, але постаралися зберегти оригінальне розташування елементів і їх форми. До легендарного хетчбека відсилають обрамлення приладової панелі, кермо і форма центрального тунелю. Параметри силової установки шоу-кара у Hyundai між тим не розкривають.

Ретроелектрокар випущений в єдиному екземплярі й не піде у серію. До 27 червня його можна побачити у Hyundai Motorstudio в Пусані.

На початку квітня Hyundai представила два футуристичні шоу-кари, які показують її уявлення про міську мобільність в епоху постпандемії. Чотиримісний шаттл M.Vision X оснащений склом-дисплеями, а двомісний M.Vision POP – відсіком для смартфона у кермі, який перетворює гаджет на частину кокпіта.

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