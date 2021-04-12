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Jaguar судиться з подружжям пенсіонерів через репліку родстера C-Type
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Верховний суд Швеції прийняв безпрецедентне рішення у суперечці між Jaguar Land Rover (JLR) і подружжям Магнуссон. Вони у своєму гаражі побудували репліку класичного C-Type.
Подружжя пенсіонерів визнали винними у порушенні авторських прав. А також зобов'язали знищити автомобіль та виплатити JLR суму у розмірі 450 000 фунтів стерлінгів, пише Porter Press.
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А почалося все з того, що пенсіонери з Гетеборга Карл і Анн-Крістін Мангнуссон вирішили побудувати репліку Jaguar C-Type. Реалізація проєкту зайняла у них кілька років. Причому Карл, за даними видання Porter Press, навіть консультувався з відділенням Jaguar Classic і планував у майбутньому випустити ще кілька ретрородстерів.
У JLR спочатку підтримали починання, а потім різко змінили рішення та подали до суду на Магнуссонів, звинувативши подружню пару в порушенні авторських прав і переслідуванні комерційних інтересів. Утім, Магнуссон стверджує, що до того моменту вже відмовився від ідеї побудови інших реплік.
Для оплати послуг адвокатів Магнуссонам довелося продати свою невелику колекцію "Ягуарів". Однак виграти їм не вдалося: верховний суд Швеції став на сторону JLR, зобов'язавши знищити репліку C-Type, а також виплатити виробникові суму в розмірі 450 000 фунтів стерлінгів. Донька Магнуссонів, Єлизавета, організувала збір коштів (поки що вдалося зібрати близько 437 тисяч крон), тому що, в іншому випадку, батькам довелося б продати будинок.
Несподіваний вердикт шведського суду викликав хвилю невдоволення серед учасників галузі, яка існує понад 45 років. За деякими даними, JLR, використовуючи рішення шведського суду, вже почав розсилати виробникам реплік і їх постачальникам попередження про порушення прав інтелектуальної власності. При цьому деякі з цих фірм є партнерами Jaguar Classic, а сама JLR використовує репліки С-Type на заходах Driving Experience. Правда, у компанії запевняють, що це не так, а ще заявляють, що завжди "засуджували виробництво копій своїх машин".
Можливо, все це пов'язано з тим, що Jaguar Classic сама відновила випуск C-Type. Серію з восьми машин анонсували у кінці січня та присвятили 70-річчю першої перемоги марки в "Ле-Мані". Причому трохи раніше про виробництво невеликої партії реплік оголосила майстерня Ecurie Ecosse. Шотландська команда знаменита тим, що двічі ставала переможцем "24 годин Ле-Мана", а ще її пілоти 59 разів підіймалися на подіум у різних змаганнях, виступаючи на семи доопрацьованих Jaguar C-Type.
Тепер же творців реплік турбує питання: чи не робитимуть так само інші виробники? Наприклад, Ferrari, Porsche або Chevrolet.
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