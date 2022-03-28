Оскар 2022: стали відомі переможці найпрестижнішої кінопремії – повний перелік лауреатів

Сьогодні, у ніч на 28 березня у Лос-Анджелесі вручали одну з найпрестижніших кінопремій – Оскар. Хто став переможцем у 2022 році – читайте далі.

Так, у Лос-Анджелесі пройшла 94-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії – Оскар. Ведучими стали три жінки-коміка – Емі Шумер, Реджіна Холл та Ванда Сайкс. А номінанти цього року виступили на підтримку України у війні, які розв'язала Росія.

І ще: "Тіні незабутих предків" з'явилися у вільному доступі: дивіться онлайн український фільм

Найкращий фільм

На думку кінокритиків, найкращим фільмом року стала "CODA: У ритмі серця".

"CODA: У ритмі серця" — комедійно-драматичний фільм режисера Шан Хейдера про дорослішання. За сюжетом, Рубі — єдиний член сім'ї, що чує, щосили намагається збалансувати своє життя, одночасно допомагаючи сімейному бізнесу і розвиваючи свій співочий талант.

The Oscar for Best Picture goes to... #Oscars pic.twitter.com/bfonM5qClM — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

"CODA: У ритмі серця" – дивіться трейлер фільму онлайн:

Повний список володарів Оскара у 2022 році

Найкращий фільм – "CODA: У ритмі серця" режисера Сіани Гідер

Найкраща жіноча роль – Джессіка Честейн, "Очі Таммі Фей"

Найкраща чоловіча роль – Вілл Сміт, "Король Річард"

Найкраща жіноча роль другого плану – Аріана ДеБос, "Вестсайдська історія"

Найкраща чоловіча роль другого плану – Трой Коцур, "CODA: У ритмі серця"

Найкращий режисер – Джейн Кеміран, "У руках пса"

Найкраща пісня до фільму – "No Time to Die", Біллі Айліш

Найкращий оригінальний саундтрек – "Дюна", Ганс Циммер

Найкращий монтаж фільму – "Дюна", Джо Волкер.

Найкращий грим та зачіска – "Очі Таммі Фей"

Найкраща робота художника-постановника – "Дюна"

Найкраща операторська робота – Грег Фрейзер, "Дюна"

Найкращі візуальні ефекти – "Дюна"

Найкращий звук – "Дюна"

Найкращий анімаційний фільм – "Енканто"

Найкращий фільм іноземною мовою – "Сядь за кермо моєї машини" (Японія)

Найкращий адаптований сценарій – Сіан Гідер, "CODA: У ритмі серця"

Найкращий оригінальний сценарій – Кеннет Брана, "Белфаст"

Найкращий дизайн костюмів - "Круелла".

Читайте також: На своїй землі: у відкритий доступ виклали зворушливу українську короткометражку