У продажу з'явилася нова казка Джоан Роулінг Ікабог

Нова казка Джоан Роулінг "Ікабог" надійшла в продаж у всьому світі. Дохід від книги авторка пообіцяла направити у благодійний фонд для боротьби з COVID-19.

Так книга "Ікабог" відомої британської письменниці Джоан Роулінг опублікована англійською, спрощеною китайською, французькою, італійською, німецькою, іспанською, португальською та російською мовами. Вона буде доступна як в друкованому, так і в електронному форматах.

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У створенні ілюстрацій до казки про страшного монстра і жителів казкової країни Корнукопії брали участь діти від 7 до 12 років. Роулінг підкреслила, що роялті з продажів казки направить в свій благодійний фонд Volant для допомоги постраждалим від коронавірусу.

Казку "Ікабог" Джоан Роулінг написала понад десять років тому. В кінці травня вона почала викладати її в мережу, щоб підтримати дітей та їхніх батьків під час карантину.

The Ickabog is published today, complete with STUNNING pictures created by young illustrators around the world! I’m donating my royalties to my charitable Trust, Volant, to help medical and frontline charities support vulnerable groups impacted by Covid-19. pic.twitter.com/RKTUidveMS — J.K. Rowling (@jk_rowling) November 10, 2020

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