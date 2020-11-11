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У продажу з'явилася нова казка Джоан Роулінг Ікабог

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У продажу з'явилася нова казка Джоан Роулінг Ікабог - фото 1

Нова казка Джоан Роулінг "Ікабог" надійшла в продаж у всьому світі. Дохід від книги авторка пообіцяла направити у благодійний фонд для боротьби з COVID-19.

Так книга "Ікабог" відомої британської письменниці Джоан Роулінг опублікована англійською, спрощеною китайською, французькою, італійською, німецькою, іспанською, португальською та російською мовами. Вона буде доступна як в друкованому, так і в електронному форматах.

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У створенні ілюстрацій до казки про страшного монстра і жителів казкової країни Корнукопії брали участь діти від 7 до 12 років. Роулінг підкреслила, що роялті з продажів казки направить в свій благодійний фонд Volant для допомоги постраждалим від коронавірусу.

Казку "Ікабог" Джоан Роулінг написала понад десять років тому. В кінці травня вона почала викладати її в мережу, щоб підтримати дітей та їхніх батьків під час карантину.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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