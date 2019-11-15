Перші 4 секунди: як продати кому завгодно і що завгодно

Колишній американський брокер і автор книги Вовк з Волл-стріт Джордан Белфорт пояснює, якими якостями особистості має володіти хороший продавець.

Ви кмітливі

Коли ви хочете щось продати, треба показати, що ви – природжений майстер розв'язання проблем, до якого варто прислухатися. Ви маєте говорити і діяти як людина, яка може допомогти потенційному покупцеві досягти його цілей, задовольнити його потреби і позбавити болю. Як це зробити? Продемонструвати гостроту свого мислення і здатність миттєво приймати рішення, а також з самого спочатку задати правильний темп спілкування. Це дозволить миттєво справити враження на потенційного покупця і встановити довіру.

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Ви – ентузіаст своєї справи

Це підсвідомий сигнал потенційному покупцеві про те, що ви дійсно пропонуєте щось чудове. Від вас має виходити оптимізм, наснага і енергія, тому що ви несете в життя щось позитивне. Водночас, продажі мають бути чесною і благородною справою, тому справжні продавці мають "штовхати" тільки ті продукти, в цінності яких вони абсолютно впевнені.

Як продати що завгодно

Ви експерт у своїй області

З першої ж секунди варто переконати потенційного покупця, що ви – суперкомпетентний професіонал, своїм зовнішнім виглядом, поведінкою і манерою розмови. Це змушує покупця не тільки миттєво перейнятися повагою, але і поступитися вам контролем над процесом продажу. Щоб продемонструвати свою підкованість і професіоналізм, ви маєте не просто розповідати про продукт, а й пояснюю всю користь і цінність продукту для нього особисто.

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