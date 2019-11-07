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Стало відомо, скільки заробляє водій Uber в Україні

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Скільки заробляє водій в Uber - фото 1
Скільки заробляє водій в Uber / samokatus

Сервіс Uber в Україні стає деталі популярнішим та стрімко розвивається. Тепер стало відомо, яку зарплату отримає водій в Uber.

Так, водії Uber в Україні можуть заробляти в близько 25-30 тисяч гривень. Про це розповів керівник з розвитку Uber в країнах Центральної та Східної Європи Георгій Соколянський.

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"Водій може заробляти на платформі Uber значно більше, ніж середня зарплата в Україні і більше, ніж на інших платформах, тому що у нас більше замовлень. Щоб дати вам орієнтир, чистий заробіток після комісії Uber, після витрат може бути в районі 25-30 тисяч гривень. Це після сплати всіх податків і витрат. Те, що я вважаю реалістичним", – сказав він.

Стало відомо, скільки заробляє водій Uber в Україні - фото 366592

Соколянський тако додав, що компанія не є роботодавцем водіїв: "Насправді, вся філософія Uber полягає в тому, що для водія це можливість заробити гроші з вільним графіком, не маючи трудового розпорядку. Ми не говоримо водіям, коли їм виходити на лінію. Ви можете вийти один раз в пів години і просто заробляти, коли ви вийшли. Тому ми не є роботодавцем".

За його словами, компанія просить водіїв підтверджувати податкову реєстрацію (юридична особа або фізична особа-підприємець).

"Тоді ти можеш співпрацювати з Uber безпосередньо. Деякі водії вибирають можливість співпрацювати з Uber не безпосередньо, а через партнерів. Наприклад, автопарки", – розповів Соколянський.

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Джерело: epravda
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