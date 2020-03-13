Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Перша партія Ford Mustang Mach-E розкуплена на 90 відсотків

  • 15
Ford отримав 45 тисяч заявок на покупку Mustang Mach-E - фото 1
Ford отримав 45 тисяч заявок на покупку Mustang Mach-E

Усього за кілька місяців Ford зібрав 45 тисяч попередніх замовлень на електричний кросовер Mustang Mach-E, що становить понад 90 відсотків від запланованого річного випуску (50 тисяч примірників). Для того, щоб забронювати електромобіль, потрібно внести депозит у розмірі 500 доларів.

Як повідомляє Insideevs.com з посиланням на члена клубу MachEClub, його замовленню було присвоєно номер бронювання 45,0XX, що свідчить про те, що перша партія Mach-E практично розпродана. При цьому він підкреслив, що ці цифри належать до попередніх замовленнях, а не фактично проданих автомобілів.

Варте уваги: Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта

Нагадаємо, що наприкінці лютого на мексиканському заводі Ford зібрали кілька передсерійних примірників Mach-E, а повноцінне виробництво кросоверів почнеться восени 2020 року. Поставки заплановані на четвертий квартал.

Перша партія Ford Mustang Mach-E розкуплена на 90 відсотків - фото 391934

Раніше в Ford проаналізували вже зібрані заявки на покупку новинки і прийшли до висновку, що 38 відсотків клієнтів вибирають кросовер у кольорі Carbonized Grey, 35 відсотків зупинилися на Grabber Blue Metallic, а електромобіль у відтінку Rapid Red замовили 27 відсотків американців. Найпопулярніша модифікація, на яку припадає 80 відсотків замовлень, – це Mach-E з акумуляторами збільшеної місткості, ще 55 відсотків вибрали повнопривідну модифікацію і 30 відсотків заявок припало на "спортивну" версію з приставкою GT.

Перша партія Ford Mustang Mach-E розкуплена на 90 відсотків - фото 391933

Ford Mustang Mach-E оснащується силовою установкою потужністю 255 або 332 сили і може проїжджати без підзарядки від 340 до 600 кілометрів. Топовий варіант видає 459 сили і розганяється до першої "сотні" за 3,5 секунди. Ціни на модель стартують з позначки від 43 тисячі доларів, а електромобілі з обмеженої серії First Edition коштують 59,9 тисячі доларів.

Читайте також: "Демонічний" кросовер ABT RSQ8-R показали на відео

Джерело: Insideevs
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 крутих фішок iOS, які повинен знати кожен власник iPhone
  • 10 березня, 12:14
  • 4382
10 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення
  • 11 березня, 14:00
  • 5247
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2162512
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт