Перша партія Ford Mustang Mach-E розкуплена на 90 відсотків

Усього за кілька місяців Ford зібрав 45 тисяч попередніх замовлень на електричний кросовер Mustang Mach-E, що становить понад 90 відсотків від запланованого річного випуску (50 тисяч примірників). Для того, щоб забронювати електромобіль, потрібно внести депозит у розмірі 500 доларів.

Як повідомляє Insideevs.com з посиланням на члена клубу MachEClub, його замовленню було присвоєно номер бронювання 45,0XX, що свідчить про те, що перша партія Mach-E практично розпродана. При цьому він підкреслив, що ці цифри належать до попередніх замовленнях, а не фактично проданих автомобілів.

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Нагадаємо, що наприкінці лютого на мексиканському заводі Ford зібрали кілька передсерійних примірників Mach-E, а повноцінне виробництво кросоверів почнеться восени 2020 року. Поставки заплановані на четвертий квартал.

Раніше в Ford проаналізували вже зібрані заявки на покупку новинки і прийшли до висновку, що 38 відсотків клієнтів вибирають кросовер у кольорі Carbonized Grey, 35 відсотків зупинилися на Grabber Blue Metallic, а електромобіль у відтінку Rapid Red замовили 27 відсотків американців. Найпопулярніша модифікація, на яку припадає 80 відсотків замовлень, – це Mach-E з акумуляторами збільшеної місткості, ще 55 відсотків вибрали повнопривідну модифікацію і 30 відсотків заявок припало на "спортивну" версію з приставкою GT.

Ford Mustang Mach-E оснащується силовою установкою потужністю 255 або 332 сили і може проїжджати без підзарядки від 340 до 600 кілометрів. Топовий варіант видає 459 сили і розганяється до першої "сотні" за 3,5 секунди. Ціни на модель стартують з позначки від 43 тисячі доларів, а електромобілі з обмеженої серії First Edition коштують 59,9 тисячі доларів.

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