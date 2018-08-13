Персеїди 2018: з'явилися вражаючі кадри зорепаду

Пік метеорного потоку в цьому році можна було спостерігати в ніч з 12 на 13 серпня. Вчені обіцяли до 100 зірок на годину.

В ніч з 12 на 13 серпня на Землі можна було спостерігати один з найяскравіших зорепадів року – метеорний потік Персеїди. У мережі були опубліковані яскраві знімки, на яких зображений зорепад з різних куточків планети.

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Зорепад можна спостерігати щорічно в період з 17 по 26 серпня. У цей час Земля проходить крізь шлейф пилових частинок, які залишаються від "хвоста" комети Свіфта – Туттля.

Жителі Європи, США і Канади, а також країн Азії та Африки, могли однаково добре спостерігати за потоком метеорів.

Вражаючі кадри зорепаду

Вражаючі кадри зорепаду

Вражаючі кадри зорепаду

Вражаючі кадри зорепаду

Вражаючі кадри зорепаду

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