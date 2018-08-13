Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Персеїди 2018: з'явилися вражаючі кадри зорепаду

  • 77
Персеїди 2018 - фото 1
Персеїди 2018 / dailymail

Пік метеорного потоку в цьому році можна було спостерігати в ніч з 12 на 13 серпня. Вчені обіцяли до 100 зірок на годину.

В ніч з 12 на 13 серпня на Землі можна було спостерігати один з найяскравіших зорепадів року – метеорний потік Персеїди. У мережі були опубліковані яскраві знімки, на яких зображений зорепад з різних куточків планети.

І ще: Сонячне затемнення 11 серпня: з'явилися фото неймовірного явища зі всього світу

Зорепад можна спостерігати щорічно в період з 17 по 26 серпня. У цей час Земля проходить крізь шлейф пилових частинок, які залишаються від "хвоста" комети Свіфта – Туттля.

Жителі Європи, США і Канади, а також країн Азії та Африки, могли однаково добре спостерігати за потоком метеорів.

Вражаючі кадри зорепаду - фото 269593
Вражаючі кадри зорепаду
Вражаючі кадри зорепаду - фото 269594
Вражаючі кадри зорепаду
Вражаючі кадри зорепаду - фото 269595
Вражаючі кадри зорепаду
Вражаючі кадри зорепаду - фото 269596
Вражаючі кадри зорепаду
Вражаючі кадри зорепаду - фото 269597
Вражаючі кадри зорепаду

Читайте також: Названо найкращі фотографії року, зроблені під водою

Джерело: dailymail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 720
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 729
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 514
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ