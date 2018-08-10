Названо найкращі фотографії року, зроблені під водою

Нагороди були вручені в чотирьох категоріях: широкоформатне, макро і концептуальне фото, а також компактна камера.

Конкурс підводної фотографії, який проводить журнал Scuba Diving, назвав найкращі знімки 2018 року. За призи боролися понад 2,1 тисячі фотографій. Переможці були визначені в чотирьох категоріях: широкоформатні, макро і концептуальні фото, а також компактна камера.

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Гран-прі конкурсу отримав Родні Барсі, який зобразив гігантського кита. "Це фото передає містичну атмосферу, в якій я опиняюся, кожен раз, коли занурююся в воду", – сказав про ідею знімка його автор. За це фото Барсі отримав 1 тисячу доларів і путівку на морську подорож.

Найкращі фотографії, зроблені під водою

Цей конкурс проводився вже в 14-й раз. Прийом заявок на участь в конкурсі наступного року буде проходити з 1 листопада 2018 року до 31 травня 2019 року.

Найкращі фотографії, зроблені під водою

Найкращі фотографії, зроблені під водою

Найкращі фотографії, зроблені під водою

Найкращі фотографії, зроблені під водою

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